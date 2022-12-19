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مباحثات أردنية كندية لتعزيز التعاون العسكري
مباحثات أردنية كندية لتعزيز التعاون العسكري
أجرى الأردن وكندا، اليوم الاثنين، مباحثات بشأن سبل تعزيز تعاون البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:57+0000
2022-12-19T13:57+0000
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جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.وقال البيان إن اللقاء تناول علاقات الصداقة بين الدولتين وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.وحذّر الملك عبدالله من "مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة".وشدد على أهمية التعاون بين البلدين لدعم العراق، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي.من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الكندية على أهمية استقرار المنطقة بالنسبة لبلادها، وعلى الجهود المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.ودعت إلى دعم وتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية.
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أخبار الأردن, أخبار كندا
أخبار الأردن, أخبار كندا

مباحثات أردنية كندية لتعزيز التعاون العسكري

13:57 GMT 19.12.2022
© AP Photo / Raad Adayleh ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016
 ملك الأردن مع حرس الشرف خلال احتفالات بمناسبة الذكرى المئوية للثورة العربية ضد الأتراك العثمانيين عام 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AP Photo / Raad Adayleh
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أجرى الأردن وكندا، اليوم الاثنين، مباحثات بشأن سبل تعزيز تعاون البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، بحسب بيان للديوان الملكي.
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وقال البيان إن اللقاء تناول علاقات الصداقة بين الدولتين وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل الأردني على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.
وحذّر الملك عبدالله من "مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة".
وشدد على أهمية التعاون بين البلدين لدعم العراق، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي.
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الكندية على أهمية استقرار المنطقة بالنسبة لبلادها، وعلى الجهود المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.
ودعت إلى دعم وتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية.
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