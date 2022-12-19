https://sputnikarabic.ae/20221219/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-تضامنه-مع-الأردن-في-مواجهة-كل-ما-يهدد-أمنه-واستقراره-1071368348.html

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه مع الأردن في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره

مجلس التعاون الخليجي يؤكد تضامنه مع الأردن في مواجهة كل ما يهدد أمنه واستقراره

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، إن "دول مجلس التعاون تتضامن مع الأردن في مواجهة كل ما يهدد أمنه... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T15:52+0000

2022-12-19T15:52+0000

2022-12-19T15:52+0000

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وشدد الحجرف على "موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مؤكدا على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين"، وفقا لبيان رسمي.وأشاد "بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيا، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية".وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن "خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا في استشهاد 3 من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعيا الله أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل".تشهد المملكة الأردنية احتجاجات وتوترات جراء إضراب أعلنه سائقو الشاحنات ووسائل النقل المختلفة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب رفع الحكومة أسعار المحروقات.وشهدت محافظات في جنوب الأردن في الأيام الأخيرة إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات وانضم إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانا، وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية الأربعاء في كل من معان والكرك (نحو 114 كلم جنوب عمان) ومحافظة مأدبا (35 كلم جنوب عمان) تضامنا.وأسفرت أعمال شغب عن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرزاق الدلابيح.

https://sputnikarabic.ae/20221219/الأردن-مجلس-الوزراء-يؤكد-عدم-تهاونه-في-إنفاذ-القانون-1071350497.html

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