https://sputnikarabic.ae/20221219/مجلس-الرئاسة-اليمني-يعلن-تسليم-20-ملفا-ووثائق-حول-دعم-إيران-للحوثي-وتورطها-في-اليمن-1071376808.html
مجلس الرئاسة اليمني يعلن تسليم 20 ملفا ووثائق حول دعم إيران للحوثي وتورطها في اليمن
مجلس الرئاسة اليمني يعلن تسليم 20 ملفا ووثائق حول دعم إيران للحوثي وتورطها في اليمن
أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليمنية طلبت من المجتمع الدولي تصنيف أنصار الله "جماعة إرهابية"، لافتاً إلى أن لا تغيير... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T20:01+0000
2022-12-19T20:01+0000
2022-12-19T20:01+0000
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وقال العليمي، في تصريحات مع قناة العربية، إن "الخلايا الإيرانية بدأت تتشكل في اليمن منذ عام 1983"، مشيراً إلى أن "ميليشيات إيران تشكلت في اليمن بالتزامن مع تشكيل حزب الله بلبنان، وأن تدخلات إيران في اليمن قديم وليس وليد الحرب الحالية".وكشف عن أن "اليمن سلم إلى أمريكا وثائق وأدلة على دعم إيران للحوثي وأنه تم تسليم 20 ملفا حول تورط إيران باليمن"، مؤكدا أن "أنصار الله لديها عناصر متواجدة في ألمانيا، وأنهم راهنوا كثير على الموقف الألماني".واتهم أنصار الله "بالتصعيد ضد المنشآت النفطية وتهديد الملاحة البحرية"، موضحاً أن "شركات تابعة للجماعة هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة".وعن الرحلات من مطار صنعاء، أكد أن المجلس الرئاسي قادر على وقف الرحلات لكنه راعى الوضع الإنساني، موضحا أن كل الدول لديها حساباتها ومصالحها في اليمن.ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أتاحت توفير ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر موانئ الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر أنصار الله منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الحوثي-يؤكد-جاهزية-أنصار-الله-ويهدد-بالتحرك-بما-هو-أكبر-من-كل-المراحل-الماضية-1070976642.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الرئاسة اليمني يعلن تسليم 20 ملفا ووثائق حول دعم إيران للحوثي وتورطها في اليمن
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليمنية طلبت من المجتمع الدولي تصنيف أنصار الله "جماعة إرهابية"، لافتاً إلى أن لا تغيير في الموقف الأمريكي تجاه الميليشيا".
وقال العليمي، في تصريحات مع قناة
العربية، إن "الخلايا الإيرانية بدأت تتشكل في اليمن منذ عام 1983"، مشيراً إلى أن "ميليشيات إيران تشكلت في اليمن بالتزامن مع تشكيل حزب الله بلبنان، وأن تدخلات إيران في اليمن قديم وليس وليد الحرب الحالية".
وكشف عن أن "اليمن سلم إلى أمريكا وثائق وأدلة على دعم إيران للحوثي وأنه تم تسليم 20 ملفا حول تورط إيران باليمن"، مؤكدا أن "أنصار الله لديها عناصر متواجدة في ألمانيا، وأنهم راهنوا كثير على الموقف الألماني".
واتهم أنصار الله "بالتصعيد ضد المنشآت النفطية وتهديد الملاحة البحرية"، موضحاً أن "شركات تابعة للجماعة هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة".
وعن الرحلات من مطار صنعاء، أكد أن المجلس الرئاسي قادر على وقف الرحلات لكنه راعى الوضع الإنساني، موضحا أن كل الدول لديها حساباتها ومصالحها في اليمن.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن "الميليشيات الحوثية رفضت تمديد الهدنة"، مشيراً إلى أن "الهدنة كانت هشة وميليشيات الحوثي لم تلتزم ببنودها"، على حد قوله.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أتاحت توفير ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر موانئ الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت أنصار الله، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر أنصار الله منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.