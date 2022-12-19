https://sputnikarabic.ae/20221219/مجهول-يطلق-النار-على-مواطنين-وسط-أثينا-ويودي-بحياة-شخصين-1071341512.html
مجهول يطلق النار على مواطنين وسط أثينا ويودي بحياة شخصين
مجهول يطلق النار على مواطنين وسط أثينا ويودي بحياة شخصين
أفادت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، بأن رجلا مجهولا قام بفتح النار على زوار مقهى في منطقة نيا سميرني في أثينا. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T06:38+0000
2022-12-19T06:38+0000
2022-12-19T06:38+0000
العالم
مجتمع
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وذكرالتلفزيون العام اليوناني ERT أن الحادثة أسفرت عن مقتل رجلين وإصابة امرأة بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق النار مرتبطة بخلافات بين مجموعات المافيا في البلاد.ونشرت لقطات تلفزيونية للهجوم، حيث ظهر الكثير من الناس في المقهى وقام الشخص مجهول الذي كان يرتدي قناعا وغطاء رأس بفتح النار على الناس على أحد الطاولات وبعد ذلك لاذ بالفرار.وبحسب الطوارئ اليونانية، فإن ضحايا الحادثة هم من أصل ألباني.وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن تبادل إطلاق النار وقع في مكان مزدحم وينتمي أحد القتلى إلى مجموعة إجرامية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
مجهول يطلق النار على مواطنين وسط أثينا ويودي بحياة شخصين
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أفادت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، بأن رجلا مجهولا قام بفتح النار على زوار مقهى في منطقة نيا سميرني في أثينا.
وذكر
التلفزيون العام اليوناني ERT أن الحادثة أسفرت عن مقتل رجلين وإصابة امرأة بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق النار مرتبطة بخلافات بين مجموعات المافيا في البلاد.
ونشرت لقطات تلفزيونية للهجوم، حيث ظهر الكثير من الناس في المقهى وقام الشخص مجهول الذي كان يرتدي قناعا وغطاء رأس بفتح النار على الناس على أحد الطاولات وبعد ذلك لاذ بالفرار.
وبحسب الطوارئ اليونانية، فإن ضحايا الحادثة هم من أصل ألباني.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن تبادل إطلاق النار وقع في مكان مزدحم وينتمي أحد القتلى إلى مجموعة إجرامية.