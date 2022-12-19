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https://sputnikarabic.ae/20221219/محادثات-سرية-لتطبيع-العلاقات-بين-أنقرة-وأثينا-1071347798.html
محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين أنقرة وأثينا
محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين أنقرة وأثينا
استضافت ألمانيا اجتماعا سريا في بروكسل بين كبار مستشاري السياسة الخارجية لقادة اليونان وتركيا لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية المشوبة بسنوات من التوترات... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T09:42+0000
2022-12-19T09:42+0000
اليونان
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ذكرت صحيفة "كاثيميريني" أن آنا ماريا بورا المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء اليوناني، التقت إبراهيم قالن المتحدثة باسم الرئاسة التركية كبير مستشاري السياسة الخارجية في 16 ديسمبر/ كانون الأول في حضور مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني ينس بلوتنر.وقال التقرير إن الاجتماع جرى في البعثة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة من الجانبين.وتركيا واليونان على خلاف منذ عقود الأمر الذي هدد بنشوب نزاع مسلح عدة مرات منذ عام 2020.وتشمل القضايا المتنازع عليها المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في منطقة بحر إيجه، والانقسام اليوناني التركي في قبرص، وترسيم الحدود البحرية.اتهمت تركيا اليونان مرارا بنشر أسلحة في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.في أواخر أغسطس/ آب، اندلعت جولة جديدة من التوترات عندما زُعم أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي "إس 300" لإغلاق الرادار لمقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس.نفت وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة إس -300 في جزيرة كريت ضد مقاتلات إف -16 التركية.
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اليونان, أخبار تركيا اليوم
اليونان, أخبار تركيا اليوم

محادثات سرية لتطبيع العلاقات بين أنقرة وأثينا

09:42 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGULالمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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استضافت ألمانيا اجتماعا سريا في بروكسل بين كبار مستشاري السياسة الخارجية لقادة اليونان وتركيا لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية المشوبة بسنوات من التوترات المتواصلة، حسبما ذكرت وسائل إعلامية يونانية اليوم الاثنين.
ذكرت صحيفة "كاثيميريني" أن آنا ماريا بورا المستشارة الدبلوماسية لرئيس الوزراء اليوناني، التقت إبراهيم قالن المتحدثة باسم الرئاسة التركية كبير مستشاري السياسة الخارجية في 16 ديسمبر/ كانون الأول في حضور مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني ينس بلوتنر.
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وقال التقرير إن الاجتماع جرى في البعثة الألمانية لدى الاتحاد الأوروبي دون شروط مسبقة من الجانبين.
وتركيا واليونان على خلاف منذ عقود الأمر الذي هدد بنشوب نزاع مسلح عدة مرات منذ عام 2020.
وتشمل القضايا المتنازع عليها المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في منطقة بحر إيجه، والانقسام اليوناني التركي في قبرص، وترسيم الحدود البحرية.
اتهمت تركيا اليونان مرارا بنشر أسلحة في جزر بحر إيجة في انتهاك لمعاهدة لوزان الموقعة في عام 1923.
في أواخر أغسطس/ آب، اندلعت جولة جديدة من التوترات عندما زُعم أن اليونان استخدمت أنظمة الدفاع الجوي "إس 300" لإغلاق الرادار لمقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية التركية أثناء أداء مهمة استطلاع غرب جزيرة رودس.
نفت وزارة الدفاع اليونانية مزاعم تركيا بأن أثينا نشرت أنظمة إس -300 في جزيرة كريت ضد مقاتلات إف -16 التركية.
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