https://sputnikarabic.ae/20221219/مستخدمو-تويتر-يؤيدون-مغادرة-إيلون-ماسك-كرئيس-في-استطلاع-أجراه-وشارك-به-17-مليون-شخص-1071358444.html
مستخدمو "تويتر" يؤيدون مغادرة إيلون ماسك كرئيس... في استطلاع أجراه وشارك به 17 مليون شخص
مستخدمو "تويتر" يؤيدون مغادرة إيلون ماسك كرئيس... في استطلاع أجراه وشارك به 17 مليون شخص
أجمع مستخدمو منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الاثنين، على مغادرة الملياردير، إيلون ماسك، منصبه كرئيس لموقع التواصل الاجتماعي. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:36+0000
2022-12-19T12:36+0000
2022-12-19T12:36+0000
تويتر
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
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وووافق 57.5 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي طرحه ماسك، على خروجه من منصب الرئيس، بينما رفض 42.5 في المئة الفكرة.وشارك في استطلاع الرأي أكثر من 17 مليون مستخدم.وكان إيلون ماسك أكد أنه سيلتزم بنتيجة التصويت.وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.وتولى ماسك إدارة "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل مرارا وتكرارا، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.وأشار المحللون إلى أن سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" انخفض بمقدار الثلث، منذ استحواذه على "تويتر".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
تويتر, إيلون ماسك, مجتمع, منوعات
مستخدمو "تويتر" يؤيدون مغادرة إيلون ماسك كرئيس... في استطلاع أجراه وشارك به 17 مليون شخص
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أجمع مستخدمو منصة التغريدات الأمريكية "تويتر"، اليوم الاثنين، على مغادرة الملياردير، إيلون ماسك، منصبه كرئيس لموقع التواصل الاجتماعي.
وووافق 57.5 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي طرحه ماسك، على خروجه من منصب الرئيس، بينما رفض 42.5 في المئة الفكرة.
وشارك في استطلاع الرأي أكثر من 17 مليون مستخدم.
وكان إيلون ماسك أكد أنه سيلتزم بنتيجة التصويت.
وأحدث إيلون ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكي، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف جدية
لدى الأمم المتحدة.
وتولى ماسك إدارة "تويتر" في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وأثار الجدل مرارا وتكرارا، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق.
وأشار المحللون إلى أن سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" انخفض بمقدار الثلث، منذ استحواذه على "تويتر".