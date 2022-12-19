https://sputnikarabic.ae/20221219/مشهد-مثير-يتكرر-في-مونديال-قطر-أبطاله-مارادونا-وميسي--1071347938.html

مشهد مثير يتكرر في مونديال قطر أبطاله مارادونا وميسي

مشهد مثير يتكرر في مونديال قطر أبطاله مارادونا وميسي

توجت الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت نسختها في قطر، ليرفع نجم المنتخب ليونيل ميسي، كأس البطولة الغائبة عن خزائن بلاده منذ فترة طويلة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

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تتويج الأرجنتين جاء نتيجة ركلات الجزاء الترجيحية أمام المنتخب الفرنسي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل فريق.وانطلقت مراسم التتويج بعدها معلنة بداية الأفراح للمنتخب الأرجنتيني الذي جال لاعبوه أرض ملعب لوسيل محتفلين مع عائلاتهم وأصدقائهم وقد ظهر أحد نجوم المنتخب السابقين سيرجيو أغويرو، الذي يرتبط مع ميسي بعلاقة صداقة قوية، وهو يهرع إلى الملعب محتفلا مع زملائه بالبطولة.ورفع أغويرو صديقه ميسي على كتفيه في صورة أعادت للذاكرة فوز الأرجنتين بقيادة مارادونا بكأس العالم في المكسيك، إلا أن قلّة من الناس قد تعرف حقيقة صورة مارادونا والشخص الذي قام برفعه ووضعه على كتفيه، فهو لم يكن لاعبا أو من أعضاء البعثة الأرجنتينية في البطولة.وحضر سيخاس إلى الدوحة على أمل تكرار ما فعله في المكسيك، بعد 36 عاما، حيث تحدث في لقاء سابق عن صورته الشهيرة مع مارادونا وكيف تمكن من الدخول إلى أرض ملعب "أزتيكا"، قائلا: "لقد وصلت إلى المكسيك قبل يوم واحد من النهائي على أمل الحصول على بطاقة تم تأمينها خصيصا لي، لأعلم عند وصولي أنه تم بيعها، حيث قال لي أحد أصدقائي، وكنا 7 أشخاص ولدينا 5 بطاقات، دعنا ندخل الملعب كما ندخل الحفلات، لنضع بعضا من النقود بين البطاقات للحرس لدى دخولنا، ليسمحوا لنا بالدخول".وعلى الرغم من عدم قدرة سيخاس على رفع ميسي، إلا أنه كان "فأل خير" على منتخب بلاده في التتويج بالبطولة الغائبة منذ زمن طويل.

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