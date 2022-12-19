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https://sputnikarabic.ae/20221219/مصر-تنفي-خصخصة-المستشفيات-الحكومية-1071359731.html
مصر تنفي خصخصة المستشفيات الحكومية
مصر تنفي خصخصة المستشفيات الحكومية
كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات العامة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:52+0000
2022-12-19T12:52+0000
وزارة الصحة المصرية
خصخصة
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء المصري، على حسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأنباء.وأوضح أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها صحة هذه الأنباء.وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية لا أساس لها من الصحة.وأكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل ملكا للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين.وأشارت إلى أن هناك توسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة.ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي مقتصرة على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، ولكن مع استمرار ملكيتها للدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221011/مدير-الصحة-العالمية-يشيد-للسيسي-بالجهود-المصرية-في-مجال-الرعاية-الصحية-1068906689.html
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وزارة الصحة المصرية, خصخصة
وزارة الصحة المصرية, خصخصة

مصر تنفي خصخصة المستشفيات الحكومية

12:52 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمستشفى العريش العام - مصر
مستشفى العريش العام - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما يتم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات العامة.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء المصري، على حسابه في موقع فيسبوك (التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
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وقال البيان إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت هذه الأنباء.
وأوضح أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها صحة هذه الأنباء.
وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله بشأن خصخصة المستشفيات الحكومية لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن المستشفيات الحكومية ستظل ملكا للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين.
وأشارت إلى أن هناك توسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة.
ولفتت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي مقتصرة على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، ولكن مع استمرار ملكيتها للدولة.
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