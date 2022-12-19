https://sputnikarabic.ae/20221219/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يحذر-من-زيادة-مروعة-في-قضايا-الابتزاز-الجنسي-للقصر-1071373636.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحذر من "زيادة مروعة" في قضايا الابتزاز الجنسي للقصر

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحذر من "زيادة مروعة" في قضايا الابتزاز الجنسي للقصر

شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على تحذيره من زيادة "الابتزاز الجنسي" للقصر، مطالبا الآباء بالإسهام في معالجة المشكلة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T18:13+0000

2022-12-19T18:13+0000

2022-12-19T18:13+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدره اليوم الاثنين، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (إم سي إم إي سي) من الارتفاع السريع في ما يسمى بقضايا الابتزاز الجنسي التي تشمل القصر، وحث الآباء على معالجة المشكلة مع أطفالهم.وقال كريستوفر وراي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: "لقد شهد مكتب التحقيقات الفيدرالي زيادة مروعة في التقارير المتعلقة بمخططات الابتزاز الجنسي التي تستهدف الأولاد القاصرين"، مؤكدا أن "العديد من الضحايا الذين يخشون التعريف بأنفسهم لم يتم تضمينهم حتى في هذه الأرقام".ولفت وراي إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتاج أيضًا إلى الآباء ومقدمي الرعاية للعمل معنا لمنع هذه الجريمة قبل وقوعها ومساعدة الأطفال على التقدم إذا حدث ذلك".وأوضح البيان أن سلطات إنفاذ القانون تلقت أكثر من 7000 تقرير تتعلق بالابتزاز المالي للقصر عبر الإنترنت، مما أدى إلى ما لا يقل عن 3000 ضحية وأكثر من عشرة حالات انتحار.وأشار البيان إلى أن البيئات التي يحدث فيها هذا الأمر غالبا هي بيئات عبر الإنترنت يتردد عليها القصر، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الألعاب.وقال إن الجناة غالبًا ما يستخدمون حسابات نسائية مزيفة لاستهداف الفتيان المراهقين، على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى مقابلات مع ضحايا لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات.وأوضح أن الجناة يقنعون القاصرين بإنتاج مواد فاضحة، ثم يهددون بنشرها على الملأ ما لم ترسل الضحية مبالغ محددة، مضيفا أن العار والخوف اللذين يشعر بهما الضحايا في كثير من الأحيان يمنعهم من طلب المساعدة أو الإبلاغ عن الانتهاكات.طالع أيضا: بعد 93 جريمة قتل... وفاة السفاح الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة

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