https://sputnikarabic.ae/20221219/ميتا-مهددة-بغرامة-من-الاتحاد-الأوروبي-تصل-إلى-10-من-إيراداتها-السنوية-العالمية-1071349484.html
"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية
"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية
وجه الاتحاد الأوروبي شكوى إلى شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف)، اليوم الاثنين، يتهمها فيها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالكتلة، من... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:02+0000
2022-12-19T12:02+0000
2022-12-19T12:02+0000
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وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها "تواجه مشكلة" مع شركة التكنولوجيا الأمريكية، لكونها تربط أعمالها الإعلانية المبوبة على الإنترنت "Facebook Marketplace" بموقعها الرئيسي "فيسبوك"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وقالت المفوضية الأوروبية إن إجراء "ميتا" يعني أن مستخدمي "فيسبوك" يمكنهم الوصول تلقائيا إلى "Facebook Marketplace"، "سواء رغبوا في ذلك أم لا".وأضافت المفوضية، وهي أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة "ميتا" تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على الشركات الإعلانية المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، لغرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف) باستغلال موقعه المهيمن.وكانت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تلقت غرامة قدرها 110 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، قبل 5 سنوات، لفشلها في توفير المعلومات الصحيحة أثناء مراجعة اندماج الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب".
https://sputnikarabic.ae/20221206/فيسبوك-يهدد-بحظر-الأخبار-داخل-أمريكا-بسبب-مشروع-قانون-الصحافة-الجديد-المقترح-1070913833.html
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مجتمع, منوعات, فيسبوك
"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية
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وجه الاتحاد الأوروبي شكوى إلى شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف)، اليوم الاثنين، يتهمها فيها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالكتلة، من خلال تشويه المنافسة في مجال الإعلانات المبوبة على الإنترنت.
وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها "تواجه مشكلة" مع شركة التكنولوجيا الأمريكية، لكونها تربط أعمالها الإعلانية المبوبة على الإنترنت "Facebook Marketplace" بموقعها الرئيسي "فيسبوك"، وفقا لصحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن إجراء "ميتا" يعني أن مستخدمي "فيسبوك" يمكنهم الوصول تلقائيا إلى "Facebook Marketplace"، "سواء رغبوا في ذلك أم لا".
وأضافت المفوضية، وهي أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة "ميتا" تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على الشركات الإعلانية المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، لغرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف) باستغلال موقعه المهيمن.
وكانت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تلقت غرامة قدرها 110 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، قبل 5 سنوات، لفشلها في توفير المعلومات الصحيحة أثناء مراجعة اندماج الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب".