عربي
الحارجية الروسية: السياسة الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر
https://sputnikarabic.ae/20221219/ميتا-مهددة-بغرامة-من-الاتحاد-الأوروبي-تصل-إلى-10-من-إيراداتها-السنوية-العالمية-1071349484.html
"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية
"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية
وجه الاتحاد الأوروبي شكوى إلى شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف)، اليوم الاثنين، يتهمها فيها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالكتلة، من... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:02+0000
2022-12-19T12:02+0000
مجتمع
منوعات
فيسبوك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069905261_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_97f3d7e03a5386ab878e50c7186eaced.jpg
وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها "تواجه مشكلة" مع شركة التكنولوجيا الأمريكية، لكونها تربط أعمالها الإعلانية المبوبة على الإنترنت "Facebook Marketplace" بموقعها الرئيسي "فيسبوك"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.وقالت المفوضية الأوروبية إن إجراء "ميتا" يعني أن مستخدمي "فيسبوك" يمكنهم الوصول تلقائيا إلى "Facebook Marketplace"، "سواء رغبوا في ذلك أم لا".وأضافت المفوضية، وهي أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة "ميتا" تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على الشركات الإعلانية المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، لغرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف) باستغلال موقعه المهيمن.وكانت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تلقت غرامة قدرها 110 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، قبل 5 سنوات، لفشلها في توفير المعلومات الصحيحة أثناء مراجعة اندماج الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب".
https://sputnikarabic.ae/20221206/فيسبوك-يهدد-بحظر-الأخبار-داخل-أمريكا-بسبب-مشروع-قانون-الصحافة-الجديد-المقترح-1070913833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069905261_160:0:1760:1200_1920x0_80_0_0_c332ba2144c1ebab38d1f549d4a0361d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, فيسبوك
مجتمع, منوعات, فيسبوك

"ميتا" مهددة بغرامة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية

12:02 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVشركة "ميتا" الأمريكية
شركة ميتا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
تابعنا عبرTelegram
وجه الاتحاد الأوروبي شكوى إلى شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف)، اليوم الاثنين، يتهمها فيها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار الخاصة بالكتلة، من خلال تشويه المنافسة في مجال الإعلانات المبوبة على الإنترنت.
وقالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها "تواجه مشكلة" مع شركة التكنولوجيا الأمريكية، لكونها تربط أعمالها الإعلانية المبوبة على الإنترنت "Facebook Marketplace" بموقعها الرئيسي "فيسبوك"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن إجراء "ميتا" يعني أن مستخدمي "فيسبوك" يمكنهم الوصول تلقائيا إلى "Facebook Marketplace"، "سواء رغبوا في ذلك أم لا".
موقع فيسبوك الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
"فيسبوك" يهدد بحظر الأخبار داخل أمريكا بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد المقترح
6 ديسمبر, 13:38 GMT
وأضافت المفوضية، وهي أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن شركة "ميتا" تفرض أيضا شروطا تجارية غير عادلة على الشركات الإعلانية المبوبة المنافسة عبر الإنترنت، والتي تعلن عن خدماتها عبر منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، لغرامات تصل إلى 10 في المئة من إيراداتها السنوية العالمية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا" (المحظورة في روسيا لنشاطها المتطرف) باستغلال موقعه المهيمن.
وكانت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تلقت غرامة قدرها 110 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، قبل 5 سنوات، لفشلها في توفير المعلومات الصحيحة أثناء مراجعة اندماج الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على تطبيقها للتراسل الفوري "واتسآب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала