https://sputnikarabic.ae/20221219/ميقاتي-ينفي-أنباء-حول-إدخال-أسلحة-إيرانية-إلى-مطار-بيروت-1071360856.html
ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت
ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت
نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنباء تتناول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:16+0000
2022-12-19T13:16+0000
2022-12-19T13:16+0000
لبنان
إيران
العالم العربي
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وأكد خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، أن "ما يُشاع حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت غير صحيح"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.وقال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار".يأتي ذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تشير إلى أن إيران تستخدم مطار بيروت لتهريب الأسلحة، وأن تل أبيب قد تلجأ إلى قصف المطار إذا استدعت الحاجة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إيران, العالم العربي
لبنان, إيران, العالم العربي
ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت
تابعنا عبر
نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنباء تتناول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت.
وأكد خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، أن "ما يُشاع حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت غير صحيح"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.
وقال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار".
يأتي ذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تشير إلى أن إيران تستخدم مطار بيروت لتهريب الأسلحة، وأن تل أبيب قد تلجأ إلى قصف المطار إذا استدعت الحاجة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".