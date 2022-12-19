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https://sputnikarabic.ae/20221219/ميقاتي-ينفي-أنباء-حول-إدخال-أسلحة-إيرانية-إلى-مطار-بيروت-1071360856.html
ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت
ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت
نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنباء تتناول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:16+0000
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وأكد خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، أن "ما يُشاع حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت غير صحيح"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.وقال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار".يأتي ذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تشير إلى أن إيران تستخدم مطار بيروت لتهريب الأسلحة، وأن تل أبيب قد تلجأ إلى قصف المطار إذا استدعت الحاجة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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لبنان, إيران, العالم العربي
لبنان, إيران, العالم العربي

ميقاتي ينفي أنباء حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت

13:16 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنباء تتناول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت.
وأكد خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، أن "ما يُشاع حول إدخال أسلحة إيرانية إلى مطار بيروت غير صحيح"، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.
وقال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار".
يأتي ذلك بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، تشير إلى أن إيران تستخدم مطار بيروت لتهريب الأسلحة، وأن تل أبيب قد تلجأ إلى قصف المطار إذا استدعت الحاجة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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