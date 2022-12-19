https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html
هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة
هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل مثيرة حول استبعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، من تشكيلة المنتخب الفرنسي، قبل يومين من أولى مباريات "الديوك" في كأس العالم... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:26+0000
2022-12-19T14:26+0000
2022-12-19T14:39+0000
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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بنزيما الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم كان يرغب في البقاء مع المنتخب، وتلقي العلاج في قطر، ليكون متاحا للمشاركة في الأدوار المتقدمة من البطولة عند شفائه، لكنّ الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشان لم يرغب في وجوده، وطلب منه المغادرة سريعا.وتعرّض المهاجم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لإصابة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل انطلاق مونديال قطر بأيام قليلة فقط، ليُحرم من المشاركة، لكن المدرب الفرنسي لم يقم باستدعاء أي لاعب مكانه.وقبل يومين من تقرير صحيفة "ليكيب"، أفادت تقارير بوجود مؤامرة من ديشان ضد بنزيما، حول عدم استدعائه للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني، رغم جاهزيته وشفائه من إصابته.وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب، تلقى ديشان سؤالا حول إمكانية إشراك بنزيمة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، لكنه تعمد تجاهل السؤال قائلًا: "معذرة، السؤال التالي من فضلكم".ونشرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية صورة لقائمة منتخب فرنسا، التي خاضت مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، كان بها اسم كريم بنزيمة، مؤكدة أنه من حقه الحصول على مكافأة وميدالية ذهبية حال تتويج فرنسا باللقب.وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أكدت أن بنزيما حصل على الضوء الأخضر من نادي ريال مدريد من أجل السفر إلى قطر ومساندة زملائه في المنتخب في المباراة النهائية.وأضافت الصحيفة أنه فضلا عن قيام بنزيما بمساندة زملائه من مدرجات استاد لوسيل، فإنه أيضاً سيكون هناك من أجل الحصول على ميداليته، سواء الذهبية أو الفضية، في حال فوز فرنسا أو خسارتها في النهائي.كما أن لوائح "فيفا" لبطولة كأس العالم، لا تشترط وجود نسبة المشاركة للاعب من أجل احتساب الميدالية أو اللقب إليه، بل من حق أي لاعب داخل قائمة الـ26 لاعباً الحصول على ميدالية، حتى في حالة عدم مشاركته.وبينما كان الجدل قائما، نشر بنزيما صورة "سيلفي" على أحد مواقع التواصل، قبل ساعات من المباراة النهائية، مصحوبة بعبارة، "لا يهمني"، والتي فُهم منها عدم اكتراثه بالرقصة الأخيرة للديوك في المونديال.
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أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع
أخبار فرنسا , رياضة, مجتمع
هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة
14:26 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل مثيرة حول استبعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، من تشكيلة المنتخب الفرنسي، قبل يومين من أولى مباريات "الديوك" في كأس العالم 2022 في قطر.
وذكرت صحيفة "ليكيب
" الفرنسية أن بنزيما الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم كان يرغب في البقاء مع المنتخب، وتلقي العلاج في قطر، ليكون متاحا للمشاركة في الأدوار المتقدمة من البطولة عند شفائه، لكنّ الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشان لم يرغب في وجوده، وطلب منه المغادرة سريعا.
وتعرّض المهاجم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لإصابة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل انطلاق مونديال قطر بأيام قليلة فقط، ليُحرم من المشاركة، لكن المدرب الفرنسي لم يقم باستدعاء أي لاعب مكانه.
وأوضحت الصحيفة أن بنزيما كان في قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبا، حتى بعد مغادرته، وكان بإمكان المدرب ضمه مجددا إلى المعسكر بعد شفائه، لكن ديشان لم يرغب في ذلك، مشيرة إلى أن العلاقة بين كريم وديشان متوترة للغاية، خاصة بعدما تجاهل مهاجم ريال مدريد ذكر ديشان في خطاب فوزه بجائزة الكرة الذهبية.
وقبل يومين من تقرير صحيفة "ليكيب"، أفادت تقارير بوجود مؤامرة من ديشان ضد بنزيما، حول عدم استدعائه للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني، رغم جاهزيته وشفائه من إصابته.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب، تلقى ديشان سؤالا حول إمكانية إشراك بنزيمة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، لكنه تعمد تجاهل السؤال قائلًا: "معذرة، السؤال التالي من فضلكم".
ونشرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية صورة لقائمة منتخب فرنسا، التي خاضت مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، كان بها اسم كريم بنزيمة، مؤكدة أنه من حقه الحصول على مكافأة وميدالية ذهبية حال تتويج فرنسا باللقب.
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الإسبانية، قد أكدت أن بنزيما حصل على الضوء الأخضر من نادي ريال مدريد من أجل السفر إلى قطر ومساندة زملائه في المنتخب في المباراة النهائية.
وأضافت الصحيفة أنه فضلا عن قيام بنزيما بمساندة زملائه من مدرجات استاد لوسيل، فإنه أيضاً سيكون هناك من أجل الحصول على ميداليته، سواء الذهبية أو الفضية، في حال فوز فرنسا أو خسارتها في النهائي.
وحسب ما تتضمنه لوائح كأس العالم، كان بإمكان بنزيما العودة إلى معسكر منتخب فرنسا بشكل طبيعي، واللعب في لقاء النهائي أيضا، كما يحق له التتويج بميدالية، سواء ذهبية أو فضية، حسب نتيجة مباراة نهائي كأس العالم، بشكل قانوني.
كما أن لوائح "فيفا" لبطولة كأس العالم، لا تشترط وجود نسبة المشاركة للاعب من أجل احتساب الميدالية أو اللقب إليه، بل من حق أي لاعب داخل قائمة الـ26 لاعباً الحصول على ميدالية، حتى في حالة عدم مشاركته.
وبينما كان الجدل قائما، نشر بنزيما صورة "سيلفي" على أحد مواقع التواصل، قبل ساعات من المباراة النهائية، مصحوبة بعبارة، "لا يهمني"، والتي فُهم منها عدم اكتراثه بالرقصة الأخيرة للديوك في المونديال.