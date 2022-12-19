https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-حدثت-مؤامرة-لاستبعاد-بنزيما-من-المنتخب-الفرنسي-صحيفة-تكشف-تفاصيل-مثيرة-1071363246.html

هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة

هل حدثت مؤامرة لاستبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي.. صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن تفاصيل مثيرة حول استبعاد مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، من تشكيلة المنتخب الفرنسي، قبل يومين من أولى مباريات "الديوك" في كأس العالم... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T14:26+0000

2022-12-19T14:26+0000

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بنزيما الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم كان يرغب في البقاء مع المنتخب، وتلقي العلاج في قطر، ليكون متاحا للمشاركة في الأدوار المتقدمة من البطولة عند شفائه، لكنّ الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشان لم يرغب في وجوده، وطلب منه المغادرة سريعا.وتعرّض المهاجم، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لإصابة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل انطلاق مونديال قطر بأيام قليلة فقط، ليُحرم من المشاركة، لكن المدرب الفرنسي لم يقم باستدعاء أي لاعب مكانه.وقبل يومين من تقرير صحيفة "ليكيب"، أفادت تقارير بوجود مؤامرة من ديشان ضد بنزيما، حول عدم استدعائه للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني، رغم جاهزيته وشفائه من إصابته.وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فرنسا على المغرب، تلقى ديشان سؤالا حول إمكانية إشراك بنزيمة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، لكنه تعمد تجاهل السؤال قائلًا: "معذرة، السؤال التالي من فضلكم".ونشرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية صورة لقائمة منتخب فرنسا، التي خاضت مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022، كان بها اسم كريم بنزيمة، مؤكدة أنه من حقه الحصول على مكافأة وميدالية ذهبية حال تتويج فرنسا باللقب.وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أكدت أن بنزيما حصل على الضوء الأخضر من نادي ريال مدريد من أجل السفر إلى قطر ومساندة زملائه في المنتخب في المباراة النهائية.وأضافت الصحيفة أنه فضلا عن قيام بنزيما بمساندة زملائه من مدرجات استاد لوسيل، فإنه أيضاً سيكون هناك من أجل الحصول على ميداليته، سواء الذهبية أو الفضية، في حال فوز فرنسا أو خسارتها في النهائي.كما أن لوائح "فيفا" لبطولة كأس العالم، لا تشترط وجود نسبة المشاركة للاعب من أجل احتساب الميدالية أو اللقب إليه، بل من حق أي لاعب داخل قائمة الـ26 لاعباً الحصول على ميدالية، حتى في حالة عدم مشاركته.وبينما كان الجدل قائما، نشر بنزيما صورة "سيلفي" على أحد مواقع التواصل، قبل ساعات من المباراة النهائية، مصحوبة بعبارة، "لا يهمني"، والتي فُهم منها عدم اكتراثه بالرقصة الأخيرة للديوك في المونديال.

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