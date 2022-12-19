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https://sputnikarabic.ae/20221219/واتسآب-يمنحك-5-ثوان-للتخلص-من-الرسائل-المرسلة-بالخطأ-ميزة-جديدة-1071363654.html
"واتسآب" يمنحك 5 ثوان للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ... ميزة جديدة
"واتسآب" يمنحك 5 ثوان للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ... ميزة جديدة
طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجا لمرسلها. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:29+0000
2022-12-19T14:29+0000
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وعالج "واتسآب" مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يوميا، وهي أنهم يختارون بالخطأ "حذف لي" فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة عرضية.والميزة الجديدة التي أطلقها "واتسآب" تدعى "الحذف العرضي"، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها "حذف للجميع" بدلا من "حذف لي فقط"، وذلك بعد اختيارهم كلمة "Undo".وتمثل ميزة "الحذف العرضي" طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق "واتسآب" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة "سكرين شوت" لها، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

"واتسآب" يمنحك 5 ثوان للتخلص من الرسائل المرسلة بالخطأ... ميزة جديدة

14:29 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEEتطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEE
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طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة بشأن الرسائل التي يتم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تسبب إحراجا لمرسلها.
وعالج "واتسآب" مشكلة يواجهها الملايين من مستخدميه يوميا، وهي أنهم يختارون بالخطأ "حذف لي" فقط، عند الرغبة في التخلص من رسالة عرضية.
والميزة الجديدة التي أطلقها "واتسآب" تدعى "الحذف العرضي"، والتي ستمنح كافة المستخدمين نافذة ستظهر لمدة 5 ثوان فقط، لكي يختاروا من خلالها "حذف للجميع" بدلا من "حذف لي فقط"، وذلك بعد اختيارهم كلمة "Undo".
وتمثل ميزة "الحذف العرضي" طبقة حماية إضافية لمن يرسلون رسائل عرضية، وهي متاحة حاليا لمستخدمي تطبيق "واتسآب" على هواتف "آيفون" و"أندرويد".
يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يعمل حاليا على تطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.
ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة "سكرين شوت" لها، وفقا لموقع "وابيتاإنفو".
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