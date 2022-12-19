https://sputnikarabic.ae/20221219/وزارة-الدفاع-التونسية-منعنا-محاولة-ليبية-لاحتجاز-سفينتي-صيد-تونسيتين-1071370545.html
وزارة الدفاع التونسية: منعنا محاولة ليبية لاحتجاز سفينتي صيد تونسيتين
وزارة الدفاع التونسية: منعنا محاولة ليبية لاحتجاز سفينتي صيد تونسيتين
أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أنها منعت عملية احتجاز ليبية لسفينتي صيد تونسيتين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:52+0000
2022-12-19T16:52+0000
2022-12-19T16:52+0000
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وحسب تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، إن "وحدة بحرية ليبية أرادت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية".وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن وحدتين بحريتين تابعتين لجيش البحر التونسي، قد تدخلتا ومنعتا عملية الاحتجاز.وأشار زكري إلى أن مركبي الصيد التونسيين "تتجهان حاليا نحو سواحل مدينة صفاقس مرفوقين بوحدة بحرية من جيش البحر".
https://sputnikarabic.ae/20220122/القوات-البحرية-التونسية-تضبط-مركب-صيد-ليبي-في-وضعية-غير-قانونية-1056839450.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
وزارة الدفاع التونسية: منعنا محاولة ليبية لاحتجاز سفينتي صيد تونسيتين
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أكدت وزارة الدفاع الوطني التونسية أنها منعت عملية احتجاز ليبية لسفينتي صيد تونسيتين.
وحسب تصريحات
لإذاعة موزاييك التونسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، إن "وحدة بحرية ليبية أرادت اقتياد واحتجاز قاربي صيد تونسيين بدعوى أنهما كانا يقومان بالصيد في منطقة بحرية ليبية".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية أن وحدتين بحريتين
تابعتين لجيش البحر التونسي، قد تدخلتا ومنعتا عملية الاحتجاز.
ولفت إلى أن التدخل كان "باعتبار أن مركبي الصيد كانا بمنطقة الجرف القاري التابع للمياه الإقليمية التونسية".
وأشار زكري إلى أن مركبي الصيد التونسيين "تتجهان حاليا نحو سواحل مدينة صفاقس مرفوقين بوحدة بحرية من جيش البحر".