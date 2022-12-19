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https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز
وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز
أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:25+0000
2022-12-19T16:25+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "لقد توصل (الوزراء) إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221213/فشل-مجلس-الطاقة-الأوروبي-في-الاتفاق-على-وضع-سقف-لأسعار-الغاز-1071171602.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق سياسي بشأن سقف أسعار الغاز

16:25 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الطاقة في الاتحاد، توصلوا خلال لقاء جمعهم اليوم إلى اتفاق سياسي حول سقف سعر الغاز في إطار آلية تصحيح السوق.
بروكسل - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "لقد توصل (الوزراء) إلى اتفاق سياسي بشأن سقف السعر".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتمكن من الاتفاق على سقف لأسعار الغاز ، وتتواصل المناقشات بشكل ثنائي.
ويسعى وزراء الطاقة في أوروبا، للتوافق على آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز بالجملة، وهي مسألة لا تزال تثير انقساما كبيرا في الاتحاد الأوروبي، إذ يبحثون في بروكسل تسوية وضعتها تشيكيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
فشل مجلس الطاقة الأوروبي في الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز
13 ديسمبر, 16:39 GMT
وزاد إنفاق الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز بنحو أربعة أضعاف على أساس سنوي إلى 75 مليار يورو (73.6 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، حيث أنفق ما يقرب من ثلث هذا المبلغ، أو ما يعادل 23 مليار يورو، على موارد الغاز الروسي.
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