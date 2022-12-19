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https://sputnikarabic.ae/20221219/وزير-العدل-الليبي-البعثة-الأممية-تسببت-في-عرقلة-بعض-الأمور-الداخلية-1071350595.html
وزير العدل الليبي: البعثة الأممية تسببت في عرقلة بعض الأمور الداخلية
وزير العدل الليبي: البعثة الأممية تسببت في عرقلة بعض الأمور الداخلية
قال وزير العدل الليبي بالحكومة المشكلة من البرلمان، خالد مسعود، إن البعثة الأممية إلى ليبيا، كانت سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية، وعدم توافق الأطراف. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T11:16+0000
2022-12-19T11:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
البعثة الأممية
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بنغازي - سبوتنيك. وأكد الوزير الليبي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تعليقا على سؤاله حول ما إذا كانت البعثة الأممية سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية وعدم توافق الأطراف أنه "نعم كانت سببا".وأضاف: "أعتقد أن تتالي 8 مندوبين أممين إلى ليبيا دون تحقيق نتائج يعطي حقيقة واحدة، أنه لا يوجد نتائج إيجابية أو حل من قبلهم".من جهة أخرى، اتهم مسعود، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها "انحرفت" عن أهدافها والمطلوب منها.وقال إن "حكومة الوحدة الوطنية منحت الثقة وكانت نتيجة توافق دولي، وقبلنا هذه الحكومة، وهذا الاتفاق، وذلك لتسيير الأمور لتحقق النتائج الإيجابية لصالح ليبيا ولشعبها".لكن مسعود اعتبر أن "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية انحرفت عن المطلوب، والهدف والغاية والغرض هو ترتيب إجراء عملية الانتخابات وتوفير الغذاء وتوفير رواتب العاملين وكافة الأشياء الأساسية والضرورية واللازمة لحياة المواطن الليبي على أن تكون حياة".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عين في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.
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أخبار ليبيا اليوم, البعثة الأممية
أخبار ليبيا اليوم, البعثة الأممية

وزير العدل الليبي: البعثة الأممية تسببت في عرقلة بعض الأمور الداخلية

11:16 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / Abdullah Domaليبيا
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
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قال وزير العدل الليبي بالحكومة المشكلة من البرلمان، خالد مسعود، إن البعثة الأممية إلى ليبيا، كانت سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية، وعدم توافق الأطراف.
بنغازي - سبوتنيك. وأكد الوزير الليبي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تعليقا على سؤاله حول ما إذا كانت البعثة الأممية سببا في عرقلة بعض الأمور الداخلية وعدم توافق الأطراف أنه "نعم كانت سببا".
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وأضاف: "أعتقد أن تتالي 8 مندوبين أممين إلى ليبيا دون تحقيق نتائج يعطي حقيقة واحدة، أنه لا يوجد نتائج إيجابية أو حل من قبلهم".
من جهة أخرى، اتهم مسعود، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها "انحرفت" عن أهدافها والمطلوب منها.
وقال إن "حكومة الوحدة الوطنية منحت الثقة وكانت نتيجة توافق دولي، وقبلنا هذه الحكومة، وهذا الاتفاق، وذلك لتسيير الأمور لتحقق النتائج الإيجابية لصالح ليبيا ولشعبها".
لكن مسعود اعتبر أن "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية انحرفت عن المطلوب، والهدف والغاية والغرض هو ترتيب إجراء عملية الانتخابات وتوفير الغذاء وتوفير رواتب العاملين وكافة الأشياء الأساسية والضرورية واللازمة لحياة المواطن الليبي على أن تكون حياة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عين في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبد الله باتيلي من السنغال، ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفا ليان كوبيتش من سلوفاكيا.
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