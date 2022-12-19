https://sputnikarabic.ae/20221219/وكالة-الفضاء-الروسية-تعلن-استعدادها-لصناعة-بديل-لحجرة-سويوز-1071360756.html
وكالة الفضاء الروسية تعلن استعدادها لصناعة بديل لحجرة "سويوز"
وكالة الفضاء الروسية تعلن استعدادها لصناعة بديل لحجرة "سويوز"
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة في حجرة "سويوز إم إس -22" وصلت إلى 40 درجة في الأيام الأولى بعد الأضرار التي لحقت بنظام... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T13:15+0000
2022-12-19T13:15+0000
2022-12-19T13:15+0000
روسيا
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وأصدرت الوكالة بيانا جاء فيه: "في الأيام الأولى بعد الضرر الناجم عن اختبارات الأنظمة وصلت درجة الحرارة في غرفة المركبة الفضائية سويوز إلى +30 درجة مئوية وفي حجرة أجهزة القياس والتجميع الخاصة بها إلى 40 درجة مئوية، ومع ذلك في الأيام الأخيرة مع إغلاق أنظمة السفينة استقرت درجة الحرارة في مقصوراتها عند مستوى حوالي +30 درجة مئوية".وأشار البيان إلى أن الحادث لم يؤثر على حياة الطاقم ولا توجد ضرورة للإخلاء الطارئ، حيث يعمل أفراد طاقم المركبة الفضائية الروسي سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين، وكذلك الأمريكي فرانسيسكو روبيو ويعيشون في الجزأين الروسي والأمريكي من محطة الفضاء الدولية. وأضافت روسكوسموس أن "الحجرة الفضائية سويوز إم إس -22 في حالة توقف ويزورها رواد الفضاء من حين لآخر".وفي السياق نفسه، اعتبرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن السفينة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وكالة الفضاء الروسية تعلن استعدادها لصناعة بديل لحجرة "سويوز"
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة في حجرة "سويوز إم إس -22" وصلت إلى 40 درجة في الأيام الأولى بعد الأضرار التي لحقت بنظام التبريد.
وأصدرت الوكالة بيانا جاء فيه: "في الأيام الأولى بعد الضرر الناجم عن اختبارات الأنظمة وصلت درجة الحرارة في غرفة المركبة الفضائية سويوز إلى +30 درجة مئوية وفي حجرة أجهزة القياس والتجميع الخاصة بها إلى 40 درجة مئوية، ومع ذلك في الأيام الأخيرة مع إغلاق أنظمة السفينة استقرت درجة الحرارة في مقصوراتها عند مستوى حوالي +30 درجة مئوية".
وأشار البيان إلى أن الحادث لم يؤثر على حياة الطاقم ولا توجد ضرورة للإخلاء الطارئ، حيث يعمل أفراد طاقم المركبة الفضائية الروسي سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين، وكذلك الأمريكي فرانسيسكو روبيو ويعيشون في الجزأين الروسي والأمريكي من محطة الفضاء الدولية.
وأضافت روسكوسموس أن "الحجرة الفضائية سويوز إم إس -22 في حالة توقف ويزورها رواد الفضاء من حين لآخر".
وفي السياق نفسه، اعتبرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن السفينة الاحتياطية يمكن إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في "سويوز إم إس -22"، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي حجرة سفينة جديدة تخضع للتدريب ويمكن إطلاقها إلى المدار بعد 45 يومًا من حالة الطوارئ في المحطة.