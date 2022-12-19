https://sputnikarabic.ae/20221219/11-مصابا-بجروح-خطيرة-على-متن-رحلة-جوية-أمريكية-بسبب-اهتزازات-شديدة-1071340287.html
11 مصابا بجروح خطيرة على متن رحلة جوية أمريكية بسبب اهتزازات شديدة
11 مصابا بجروح خطيرة على متن رحلة جوية أمريكية بسبب اهتزازات شديدة
أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، مساء الأحد، إن 11 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن تعرضت طائرة متجهة إلى هاواي إلى اهتزازات شديدة. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T00:47+0000
2022-12-19T00:47+0000
2022-12-19T00:48+0000
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_9b3e387b6e69829c8ba211613dbab2a4.jpg
وأوضحت خدمات الطوارئ إن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.تعامل المسعفون مع إصابات 36 راكبا، تطلب الأمر نقل 20 منهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، حيث تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتسعة آخرين في حالة مستقرة، حيث تضمنت الإصابات جروح خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.من جانبها، قالت خطوط هاواي الجوية في بيان إن 13 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي مزيد من الرعاية.وأضافت شركة الطيران إن الطائرة كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم وهبطت بسلام في هونولولو حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/11/1050454511_0:0:2669:2002_1920x0_80_0_0_8326c3dbf155dc7b5648376cbd3e88fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
11 مصابا بجروح خطيرة على متن رحلة جوية أمريكية بسبب اهتزازات شديدة
00:47 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، مساء الأحد، إن 11 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن تعرضت طائرة متجهة إلى هاواي إلى اهتزازات شديدة.
وأوضحت خدمات الطوارئ إن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.
تعامل المسعفون مع إصابات 36 راكبا، تطلب الأمر نقل 20 منهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، حيث تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وتسعة آخرين في حالة مستقرة، حيث تضمنت الإصابات جروح خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.
وصرحت راكبة، تدعى كايلي رييس، بأن والدتها كانت قد جلست لتوها عندما ضرب الاهتزاز الطائرة، وحيث أنها لم تكن قد ربطت حزام الأمان بعد، فقد طارت إلى أعلى وارتطمت بالسقف.
من جانبها، قالت خطوط هاواي الجوية في بيان إن 13 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي مزيد من الرعاية.
وأضافت شركة الطيران إن الطائرة كانت تقل 278 راكبا و10 من أفراد الطاقم وهبطت بسلام في هونولولو حوالي الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي.