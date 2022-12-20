https://sputnikarabic.ae/20221220/آبل-تبدأ-تصنيع-حاسوبها-المحمول-ماك-بوك-في-فيتنام-منتصف-2023-1071402508.html
"آبل" تبدأ تصنيع حاسوبها المحمول "ماك بوك" في فيتنام منتصف 2023
"آبل" تبدأ تصنيع حاسوبها المحمول "ماك بوك" في فيتنام منتصف 2023
ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لنقل بعض إنتاج حاسوبها المحمول "ماك بوك" إلى فيتنام لأول مرة، خلال العام المقبل 2023. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:07+0000
2022-12-20T13:07+0000
2022-12-20T13:07+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
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وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن "آبل" استغلت أكبر مورديها "فوكسكون" التايوانية، لبدء تصنيع أجهزة "ماك بوك" في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار المقبل.وقال مصدر مطلع في تصريحات لموقع "نيكاي آسيا": "بعد التحول في مكان إنتاج حاسوب "ماك بوك"، سيكون لجميع منتجات "آبل" الرئيسية مواقع إنتاج آخرى خارج الصين، حيث يتم إنتاج "آيفون" في الهند، و"ماك بوك" وساعة "آبل" و"آيباد" في فيتنام".وتأتي أنباء بشأن سعي "آبل" لتصنيع حاسوبها "ماك بوك" في فيتنام، ضمن مواصلة "آبل" تنويع قاعدة إنتاجها بعيدا عن الصين، وسط تصاعد التوترات التقنية بين واشنطن وبكين.كما يأتي التحول إلى فيتنام، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بل وكذلك اضطرابات الإنتاج الناجمة عن سياسات الصين الخالية من (كوفيد-19)، وعدم اليقين من التراجع المفاجئ في الأسابيع الأخيرة.يشار إلى أن شركة "آبل" بدأت في التعاون مع فيتنام لتصنيع أجهزتها في عام 2020، مع سماعات "إير بودز".
https://sputnikarabic.ae/20220820/تقارير-آبل-تجري-محادثات-لتصنيع-بعض-أجهزتها-في-فيتنام-1066664621.html
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مجتمع, منوعات, شركة آبل
"آبل" تبدأ تصنيع حاسوبها المحمول "ماك بوك" في فيتنام منتصف 2023
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ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لنقل بعض إنتاج حاسوبها المحمول "ماك بوك" إلى فيتنام لأول مرة، خلال العام المقبل 2023.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن "آبل" استغلت أكبر مورديها "فوكسكون" التايوانية، لبدء تصنيع أجهزة "ماك بوك" في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وذلك في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار المقبل.
وقال مصدر مطلع في تصريحات لموقع
"نيكاي آسيا": "بعد التحول في مكان إنتاج حاسوب "ماك بوك"، سيكون لجميع منتجات "آبل" الرئيسية مواقع إنتاج آخرى خارج الصين، حيث يتم إنتاج "آيفون" في الهند، و"ماك بوك" وساعة "آبل" و"آيباد" في فيتنام".
وتابع موضحا: "ما تريده شركة "آبل" في الوقت الحالي هو خيار "الخروج من الصين" لجزء على الأقل من الإنتاج لجميع منتجاتها".
وتأتي أنباء بشأن سعي "آبل" لتصنيع حاسوبها "ماك بوك" في فيتنام، ضمن مواصلة "آبل" تنويع قاعدة إنتاجها بعيدا عن الصين، وسط تصاعد التوترات التقنية بين واشنطن وبكين.
كما يأتي التحول إلى فيتنام، وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، بل وكذلك اضطرابات الإنتاج الناجمة عن سياسات الصين الخالية من (كوفيد-19)، وعدم اليقين من التراجع المفاجئ في الأسابيع الأخيرة.
يشار إلى أن شركة "آبل" بدأت في التعاون مع فيتنام لتصنيع أجهزتها في عام 2020، مع سماعات "إير بودز".