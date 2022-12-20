https://sputnikarabic.ae/20221220/أمريكا-تحذر-طالبان-من-عواقب-وخيمة-بعد-حظر-التعليم-الجامعي-للفتيات-1071423226.html
أمريكا تحذر طالبان من "عواقب وخيمة" بعد حظر التعليم الجامعي للفتيات
أمريكا تحذر طالبان من "عواقب وخيمة" بعد حظر التعليم الجامعي للفتيات
نددت الولايات المتحدة، بالحظر الذي فرضته حركة طالبان على تعليم الفتيات في الجامعات، محذرة من إجراءات مضادة بالإضافة للمزيد من العزلة الدولية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T20:29+0000
2022-12-20T20:29+0000
2022-12-20T20:29+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بحسب "فرانس برس".وقال برايس إن "طالبان ينبغي أن تتوقع أن هذا القرار يتناقض مع الالتزامات التي تعهدوا بها مرارا وبشكل معلن لشعبهم ستكون لها تكاليف ملموسة بالنسبة لهم".وأضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأقوى العبارات".وذكر برايس أنهم "قوضوا (حركة طالبان) بشكل خطير وربما قاتل.. أحد أعمق طموحاتهم... وهذا التحسن والإصلاح للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي العالم".وأضاف: "هذا موقف غير مقبول ستكون له عواقب وخيمة على طالبان وسيعزل طالبان أكثر عن المجتمع الدولي ويحرمهم من الشرعية التي يرغبون فيها".وفي وقت سابق اليوم، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، حظر التعليم الجامعي على الفتيات.وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان حافظ ضياء الله هاشمي، في بيان إن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221220/طالبان-تقرر-حظر-التعليم-الجامعي-للفتيات-في-أفغانستان-1071415645.html
أخبار أفغانستان اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
أمريكا تحذر طالبان من "عواقب وخيمة" بعد حظر التعليم الجامعي للفتيات
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نددت الولايات المتحدة، بالحظر الذي فرضته حركة طالبان على تعليم الفتيات في الجامعات، محذرة من إجراءات مضادة بالإضافة للمزيد من العزلة الدولية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بحسب "فرانس برس".
وقال برايس إن "طالبان ينبغي أن تتوقع أن هذا القرار يتناقض مع الالتزامات التي تعهدوا بها مرارا وبشكل معلن لشعبهم ستكون لها تكاليف ملموسة بالنسبة لهم".
وأضاف المسؤول الأمريكي
أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأقوى العبارات".
وذكر برايس أنهم "قوضوا (حركة طالبان) بشكل خطير وربما قاتل.. أحد أعمق طموحاتهم... وهذا التحسن والإصلاح للعلاقات مع الولايات المتحدة وباقي العالم".
وأضاف: "هذا موقف غير مقبول ستكون له عواقب وخيمة على طالبان وسيعزل طالبان أكثر عن المجتمع الدولي ويحرمهم من الشرعية التي يرغبون فيها".
وفي وقت سابق اليوم، قررت حركة "طالبان" الأفغانية
، حظر التعليم الجامعي على الفتيات.
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان حافظ ضياء الله هاشمي، في بيان إن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.