https://sputnikarabic.ae/20221220/أمريكا-تستبعد-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران-قريبا-1071419039.html
أمريكا تستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا
أمريكا تستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا
استبعد البيت الأبيض التوصل لاتفاق نووي مع إيران في أي وقت قريب، مشككا في إحراز أي تقدم في هذا الشأن في الوقت الذي تواصل فيه طهران قمع مواطنيها وتزود روسيا... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:14+0000
2022-12-20T18:14+0000
2022-12-20T18:14+0000
إيران
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء.وذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة لا نتوقع التوصل لاتفاق في أي وقت قريب، في حين أن إيران تواصل قتل مواطنيها وترسل طائرات مسيرة إلى روسيا".وأضاف: "حاليا نحن لا نتوقع أي تقدم في أي وقت في المستقبل القريب. نحن لا نركز على هذا".يوم الاثنين، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع مصور وهو يقول خلال تجمع سياسي نظم في كاليفورنيا في أوائل نوفمبر/ تشرين الأول إن الاتفاق النووي الإيراني "ميت".وقال بايدن أيضا إنه لن يعلن رسميا هذه الحقيقة، مضيفا أن قضية عدم إحياء الاتفاق النووي "قصة طويلة".وقال كيربي إن تصريحات بايدن "تتماشى بشكل كبير" مع كل ما تقوله إدارته بشأن الاتفاق النووي.اتهمت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران بتزويد روسيا بطائرات دون طيار عسكرية لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ورفضت إيران وروسيا هذا الاتهام.
https://sputnikarabic.ae/20221205/إيران-لن-نتفاوض-بشأن-إحياء-الاتفاق-النووي-تحت-الضغوط-والتهديدات-1070853980.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران
أمريكا تستبعد التوصل لاتفاق نووي مع إيران قريبا
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استبعد البيت الأبيض التوصل لاتفاق نووي مع إيران في أي وقت قريب، مشككا في إحراز أي تقدم في هذا الشأن في الوقت الذي تواصل فيه طهران قمع مواطنيها وتزود روسيا بطائرات مسيرة.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن الدولي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء.
وذكر كيربي خلال مؤتمر صحفي: "نحن ببساطة لا نتوقع التوصل لاتفاق في أي وقت قريب، في حين أن إيران تواصل
قتل مواطنيها وترسل طائرات مسيرة إلى روسيا".
وأضاف: "حاليا نحن لا نتوقع أي تقدم في أي وقت في المستقبل القريب. نحن لا نركز على هذا".
يوم الاثنين، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقطع مصور وهو يقول خلال تجمع سياسي نظم في كاليفورنيا في أوائل نوفمبر/ تشرين الأول إن الاتفاق النووي الإيراني "ميت".
وقال بايدن أيضا إنه لن يعلن رسميا هذه الحقيقة، مضيفا أن قضية عدم إحياء الاتفاق النووي
"قصة طويلة".
وقال كيربي إن تصريحات بايدن "تتماشى بشكل كبير" مع كل ما تقوله إدارته بشأن الاتفاق النووي.
اتهمت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إيران بتزويد روسيا بطائرات دون طيار عسكرية لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ورفضت إيران وروسيا هذا الاتهام.