https://sputnikarabic.ae/20221220/أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-لم-تتم-مناقشة-قبول-أعضاء-جدد-في-المنظمة-1071380915.html

أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي": لم تتم مناقشة قبول أعضاء جدد في المنظمة

أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي": لم تتم مناقشة قبول أعضاء جدد في المنظمة

قال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، لوكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، إنه "لم تتم مناقشة قبول أعضاء جدد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي". 20.12.2022, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأوضح زاس "لا، هذه القضية لم تتم مناقشتها الآن، ولا داعي لمعالجتها بطريقة مبسطة، كذلك لا داعي للسعي لزيادة عدد الأعضاء دون زيادة الفاعلية"، مشددا على أن خطوات توسيع المنظمة يجب أن تزيد من فعاليتها وتعزز الأمن العام.يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم حاليا ست دول هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة إنشاء فضاء دفاعي موحد.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع لوكاشينكو: "بالطبع، خلال محادثات اليوم، ناقشنا بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارًا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير".وأضاف بوتين أنه تم الاتفاق على "تنفيذ عمليات تسليم متبادلة للأسلحة المطلوبة والمشاركة في إنتاج معدات عسكرية جديدة".

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