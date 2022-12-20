https://sputnikarabic.ae/20221220/أنصار-الله-تدعو-مصر-إلى-النأي-بنفسها-عن-أية-أعمال-عدائية-ضدها-1071427082.html

"أنصار الله" تدعو مصر إلى النأي بنفسها عن أية أعمال عدائية ضدها

"أنصار الله" تدعو مصر إلى النأي بنفسها عن أية أعمال عدائية ضدها

دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الثلاثاء، جمهورية مصر العربية، إلى النأي بنفسها عن الصراع الدائر على السلطة في اليمن منذ 8 أعوام. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T22:46+0000

2022-12-20T22:46+0000

2022-12-20T22:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة: "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها]" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر" في تعليقه على تولي مصر قيادة مهام دولية في البحر الأحمر: "آمل أن تنأى مصر الحبيبة بنفسها عن أية أعمال عدائية ضد صنعاء".وأضاف: "نحن بصراحة نحب مصر ولا نريد لها الأذى لكننا أيضاً لن نقبل بتحويل مياهنا إلى مياه مهدورة أو منصة مفتوحة للإضرار بمصالح شعبنا".ووجه العزي وهو رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في "أنصار الله"، تهديداً غير مباشر إلى مصر، بقوله: "نحترم بشدة كل من يحترم اليمن ونحرص بشدة على إيلام من يؤلم اليمن فقط".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المصري، تولي قواته البحرية مهام قيادة "قوة المهام المشتركة 153 الدولية" التي أعلنت أمريكا تشكيلها في نيسان/ أبريل الماضي، لـ "مكافحة التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الإرهابية بمناطق البحر الأحمر، باب المندب وخليج عدن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221022/مصر-تدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-الضبة-اليمني-1069338589.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله