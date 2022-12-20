https://sputnikarabic.ae/20221220/إصابة-شرطية-إسرائيلية-بجراح-إثر-عملية-دهس-في-النقب-1071414486.html
إصابة شرطية إسرائيلية بجراح إثر عملية دهس في النقب
إصابة شرطية إسرائيلية بجراح إثر عملية دهس في النقب
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطية إسرائيلية بجروح متوسطة إثر عملية دهس في النقب جنوبي البلاد. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T16:09+0000
2022-12-20T16:09+0000
2022-12-20T16:09+0000
إسرائيل
دهس
عملية دهس
مستوطنة
أخبار العالم الآن
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة مجهولة قامت بدهس شرطية إسرائيلية، وفر السائق هاربا في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.وأوضحت الإذاعة أن قوات الشرطة الإسرائيلية لاحظت خلال نشاطها العادي في مستوطنة كرميت، وجود سيارة أثارت انتباهها، ومع تتبعها ومراقبتها، بدأ سائقها في التحرك بسرعة ليدهس شرطية، وفر هاربا.وأوضحت الإذاعة العبرية أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بدأت في عمليات البحث عن السيارة الهاربة، في وقت تم تقديم الإسعافات الأولية للشرطة المصابة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, دهس, عملية دهس, مستوطنة, أخبار العالم الآن
إسرائيل, دهس, عملية دهس, مستوطنة, أخبار العالم الآن
إصابة شرطية إسرائيلية بجراح إثر عملية دهس في النقب
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شرطية إسرائيلية بجروح متوسطة إثر عملية دهس في النقب جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيارة مجهولة قامت بدهس شرطية إسرائيلية، وفر السائق هاربا في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
وأوضحت الإذاعة أن قوات الشرطة الإسرائيلية
لاحظت خلال نشاطها العادي في مستوطنة كرميت، وجود سيارة أثارت انتباهها، ومع تتبعها ومراقبتها، بدأ سائقها في التحرك بسرعة ليدهس شرطية، وفر هاربا.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بدأت في عمليات البحث عن السيارة الهاربة، في وقت تم تقديم الإسعافات الأولية للشرطة المصابة.