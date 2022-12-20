https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تؤكد-استعدادها-لاستئناف-المفاوضات-النووية-في-فييناوتدعو-أمريكا-إلى-وضع-حد-لخداع-العالم-1071384447.html
إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا وتدعو أمريكا إلى وضع حد لخداع العالم
إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا وتدعو أمريكا إلى وضع حد لخداع العالم
أكدت إيران مجددا، "استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا للتوصل إلى حل مقبول من قبل كافة الأطراف". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:31+0000
2022-12-20T08:31+0000
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قال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، "نحن مستعدون لعقد مؤتمر وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي لإعلان إحياء الاتفاق، لكن مندوب أمريكا في الأمم المتحدة يحاول إظهار إيران وكأنها هي من خرجت من هذا الاتفاق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية-إرنا.ودعا إيرواني، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حد لخداع العالم، مؤكدا أن "أمريكا استخدمت العقوبات الاقتصادية كسلاح في سياستها العدائية طويلة الأمد ضد الشعب الإيراني، وقامت بإجبار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقاحة إما على انتهاك القرار 2231 أو تلقي العقوبة وهذا السلوك غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة".وانتقد المندوب الإيراني، "السياسات الأحادية الأمريكية"، مؤكدا أن "الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء".يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221219/مستشار-خامنئي-إيران-قادرة-على-صناعة-القنبلة-النووية-لكن-لا-تريد-ذلك-1071374639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران تؤكد استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا وتدعو أمريكا إلى وضع حد لخداع العالم
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أكدت إيران مجددا، "استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا للتوصل إلى حل مقبول من قبل كافة الأطراف".
قال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة، أميرسعيد إيرواني، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، "نحن مستعدون لعقد مؤتمر وزراء خارجية أطراف الاتفاق النووي لإعلان إحياء الاتفاق، لكن مندوب أمريكا في الأمم المتحدة يحاول إظهار إيران وكأنها هي من خرجت من هذا الاتفاق"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية-إرنا.
ودعا إيرواني، الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع حد لخداع العالم، مؤكدا أن "أمريكا استخدمت العقوبات الاقتصادية كسلاح في سياستها العدائية طويلة الأمد ضد الشعب الإيراني، وقامت بإجبار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقاحة إما على انتهاك القرار 2231 أو تلقي العقوبة وهذا السلوك غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة".
وانتقد المندوب الإيراني، "السياسات الأحادية الأمريكية"، مؤكدا أن "الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء".
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران
، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.