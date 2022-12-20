https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تدعو-أمريكا-للكف-عن-تضليل-وخداع-المجتمع-الدولي-حول-الاتفاق-النووي-1071404505.html
إيران تدعو أمريكا للكف عن تضليل وخداع المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي
إيران تدعو أمريكا للكف عن تضليل وخداع المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي
انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السياسات الأحادية الأمريكية، مشددا على أن "الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:11+0000
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ووجه إيرواني في كلمة له خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي خطابا إلى السلطات الأمريكية قال فيه: "كفّوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي وأثبتوا أنكم قادرون على تنفيذ التزاماتكم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد السفير أنه على الرغم من تغيير الحكومة الأمريكية في عام 2021، ظلت سياسة الضغط الأقصى دون تغيير.وأوضح أنه "بالرغم أن الحكومة الحالية تعترف باستمرار بفشل هذه السياسة، إلا أنها تواصل تنفيذها على نطاق أوسع وأكثر صرامة".وتابع: "تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) تواصل دعم وتنفيذ العقوبات والسياسات الأمريكية ضد إيران بشكل كامل. لقد رفضوا، مثل أمريكا، تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق".وقال السفير الإيراني إن "المندوبة الأمريكية لعبت دور الضحية في هذا الاجتماع وتصرفت وتظاهرت وكأن إيران قد انسحبت من الاتفاق النووي وهي (إيران) مسؤولة عن وضعه الحالي! توقفوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي".وأضاف: "كفوا عن الخداع! إن اتهاماتكم التي لا أساس لها ضد إيران لا يمكن أن تغير حقيقة أن أمريكا وحدها هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي".وشدد على "التزام إيران الكامل بجميع تعهداتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق، حتى بعد عام من انسحاب أمريكا".
https://sputnikarabic.ae/20221220/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-الإجراءات-ضد-إيران-يمكنها-تعطيل-إحياء-الاتفاق-النووي-1071379844.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تدعو أمريكا للكف عن تضليل وخداع المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي
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انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السياسات الأحادية الأمريكية، مشددا على أن "الضغط والترهيب والمواجهة ليست طريق الحل ولن تؤدي إلى شيء".
ووجه إيرواني في كلمة له خلال الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي خطابا إلى السلطات الأمريكية قال فيه: "كفّوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي وأثبتوا أنكم قادرون على تنفيذ التزاماتكم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وأكد السفير أنه على الرغم من تغيير الحكومة الأمريكية في عام 2021، ظلت سياسة الضغط الأقصى دون تغيير.
وأوضح أنه "بالرغم أن الحكومة الحالية تعترف باستمرار بفشل هذه السياسة، إلا أنها تواصل تنفيذها على نطاق أوسع وأكثر صرامة".
وتابع: "تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل المشتركة
الشاملة (الاتفاق النووي) تواصل دعم وتنفيذ العقوبات والسياسات الأمريكية ضد إيران بشكل كامل. لقد رفضوا، مثل أمريكا، تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاق".
وقال السفير الإيراني إن "المندوبة الأمريكية لعبت دور الضحية في هذا الاجتماع وتصرفت وتظاهرت وكأن إيران قد انسحبت من الاتفاق النووي
وهي (إيران) مسؤولة عن وضعه الحالي! توقفوا عن خداع وتضليل المجتمع الدولي".
وأضاف: "كفوا عن الخداع! إن اتهاماتكم التي لا أساس لها ضد إيران لا يمكن أن تغير حقيقة أن أمريكا وحدها هي المسؤولة عن الوضع الحالي للاتفاق النووي".
وشدد على "التزام إيران الكامل بجميع تعهداتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الاتفاق، حتى بعد عام من انسحاب أمريكا".