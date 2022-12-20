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https://sputnikarabic.ae/20221220/إيسيسكو-تدرس-إنشاء-صندوق-لدعم-الموهوبين-في-العالم-الإسلامي-1071425099.html
"إيسيسكو" تدرس إنشاء صندوق لدعم الموهوبين في العالم الإسلامي
"إيسيسكو" تدرس إنشاء صندوق لدعم الموهوبين في العالم الإسلامي
تدرس منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إنشاء صندوق لدعم الموهوبين في العالم الإسلامي بهدف دعم الابتكار. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T21:10+0000
2022-12-20T21:13+0000
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جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته المنظمة في الرباط، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مبادرة إنشاء المشروع الخاص بدعم الموهوبين في العالم الإسلامي، مشيرة إلى أنه شهد مشاركة من بعض اللجان الوطنية المتخصصة في مجالات العلوم والتربية والثقافة.وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن هناك ترحيب كبير بهذه المبادرة من أعضاء المنظمة، مشيرا إلى أن الصندوق سيساهم في دعم الابتكار بين أبناء الدول الأعضاء بها.وتابع: "سيتم عرض هذه المبادرة على اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة قبل وضع التصور النهائي للصندوق وآليات العمل والإطار القانوني له".
https://sputnikarabic.ae/20210306/منظمة-الإيسيسكو-تختار-الدوحة-عاصمة-للثقافة-الإسلامية-1048292273.html
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منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

"إيسيسكو" تدرس إنشاء صندوق لدعم الموهوبين في العالم الإسلامي

21:10 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 21:13 GMT 20.12.2022)
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDINطالب بإحدى المدارس في إندونيسيا
طالب بإحدى المدارس في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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تدرس منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إنشاء صندوق لدعم الموهوبين في العالم الإسلامي بهدف دعم الابتكار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته المنظمة في الرباط، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مبادرة إنشاء المشروع الخاص بدعم الموهوبين في العالم الإسلامي، مشيرة إلى أنه شهد مشاركة من بعض اللجان الوطنية المتخصصة في مجالات العلوم والتربية والثقافة.
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وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن هناك ترحيب كبير بهذه المبادرة من أعضاء المنظمة، مشيرا إلى أن الصندوق سيساهم في دعم الابتكار بين أبناء الدول الأعضاء بها.
وتابع: "سيتم عرض هذه المبادرة على اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة قبل وضع التصور النهائي للصندوق وآليات العمل والإطار القانوني له".
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