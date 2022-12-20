https://sputnikarabic.ae/20221220/إيطاليا-تقول-إنها-لن-تتخذ-قرارات-مبنية-على-تسريبات-صحفية-بشأن-قطر-وتنتظر-نتائج-التحقيقات--1071390941.html

إيطاليا تقول إنها لن تتخذ قرارات "مبنية على تسريبات صحفية" بشأن قطر وتنتظر نتائج التحقيقات

إيطاليا تقول إنها لن تتخذ قرارات "مبنية على تسريبات صحفية" بشأن قطر وتنتظر نتائج التحقيقات

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن بلاده ستنتظر نتائج التحقيقات في مزاعم تلقي برلمانيين أوروبيين أموالا من قطر للتأثير على قرارات الجهاز التشريعي... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T10:39+0000

2022-12-20T10:39+0000

2022-12-20T10:39+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي عشية انعقاد المؤتمر السنوي لسفراء بلاده في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، ردا على "الأحكام المسبقة" من جانب البرلمان الأوروبي بتعليق العمل على تشريعات ثنائية مع قطر تشمل تأشيرات الدخول واتفاقية بمجال الطيران، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.والتزمت قطر الصمت على المستوى الرسمي بضعة أيام، قبل أن تصدر بيانا تؤكد فيه "رفضها بشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي"، مؤكدة أن "التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلبا على العلاقات الدولية".وذكر البيان الذي نقلته وكالة فرانس برس عن أحد دبلوماسيي الدولة الخليجية دون ذكر اسمه أن "قطر لم تكن الطرف الوحيد الذي ورد اسمه في التحقيق لكن بلدنا تعرضت لانتقادات وهجمات حصرية"، واصفا القرار بأنه "مضلل بشكل كبير".وأضاف الدبلوماسي: أن "قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون على قطر قبل انتهاء العملية القانونية، سيؤثر سلبًا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات الجارية حول فقر الطاقة والأمن العالميين"، مشيرا إلى خيبة أمل من أن بلجيكا لم تتعامل مع قطر لإثبات الحقائق عندما ظهرت مزاعم الفساد.وصوّت البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر تويتر تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.وصوت لصالح القرار 541 عضوًا من بين 546 حضروا عملية التصويت.وجاء ذلك على خلفية عدة اعتقالات وعمليات تفتيش نفذتها السلطات البلجيكية في بروكسل، في إطار تحقيقات حول فساد مزعوم في البرلمان الأوروبي، مرتبط بإقامة مونديال قطر.على وجه الخصوص، تم القبض على كايلي وطرده على الفور من حزب باسوك كينال (الحركة الاشتراكية اليونانية - الحركة من أجل التغيير) فيما يتعلق بالتحقيق.تعليقا على هذه القضية أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الاثنين الماضي، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.وقالت ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29.وأضافت ميتسولا أن "هناك هجوما ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعبا من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية".وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي لجميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية، مشددة على أن البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية.

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https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-تنفي-تورطها-في-فضيحة-فساد-البرلمان-الأوروبي-وتحذر-من-تداعيات-سلبية-على-العلاقات-الدولية-1071331624.html

https://sputnikarabic.ae/20221005/قطر-سنزود-أوروبا-بانتظام-بنحو-15-مليون-طن-من-الغاز-الطبيعي-1068660302.html

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