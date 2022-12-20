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ارتفاع عدد ضحايا حريق نفق سالانغ في ولاية بروان الأفغانية إلى 31 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا حريق نفق سالانغ في ولاية بروان الأفغانية إلى 31 قتيلا
أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، زيادة حصيلة قتلى حريق نفق سالانغ في ولاية بروان شمال شرقي البلاد إلى 31 قتيلا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:08+0000
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كابول - سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، شرفات عمار خيل، في مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، بأن عدد ضحايا حادث الحريق الناجم عن انفجار ناقلة نفط في نفق سالانغ قبل أيام، وصل إلى 31 قتيلا و37 مصابًا، مضيفًا أن عدد الضحايا قابل للزيادة.وسبق وأعلن رئيس إدارة الكوارث الطبيعية، عبد العليم أفضلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي شهده نفق سالانغ الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساء.وأشار أفضلي إلى أن الأوضاع حاليًا باتت طبيعية في النفق.ويقع نفق سالانغ على ارتفاع أكثر من 3200 متر فوق مستوى سطح البحر، وبناه متخصصون سوفييت في الفترة من 1958 إلى 1964، وهو يربط شمالي أفغانستان بالعاصمة كابول والأجزاء الجنوبية من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221218/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-شاحنة-في-أفغانستان-إلى-12-قتيلا-1071319223.html
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ارتفاع عدد ضحايا حريق نفق سالانغ في ولاية بروان الأفغانية إلى 31 قتيلا

11:08 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:11 GMT 20.12.2022)
© AFP 2022 / Bulent Kilicامرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 22 سبتمبر 2021
امرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، زيادة حصيلة قتلى حريق نفق سالانغ في ولاية بروان شمال شرقي البلاد إلى 31 قتيلا.
كابول - سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، شرفات عمار خيل، في مقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، بأن عدد ضحايا حادث الحريق الناجم عن انفجار ناقلة نفط في نفق سالانغ قبل أيام، وصل إلى 31 قتيلا و37 مصابًا، مضيفًا أن عدد الضحايا قابل للزيادة.
وسبق وأعلن رئيس إدارة الكوارث الطبيعية، عبد العليم أفضلي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي شهده نفق سالانغ الليلة الماضية في حوالي الساعة الثامنة مساء.
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وأشار أفضلي إلى أن الأوضاع حاليًا باتت طبيعية في النفق.
ويقع نفق سالانغ على ارتفاع أكثر من 3200 متر فوق مستوى سطح البحر، وبناه متخصصون سوفييت في الفترة من 1958 إلى 1964، وهو يربط شمالي أفغانستان بالعاصمة كابول والأجزاء الجنوبية من البلاد.
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