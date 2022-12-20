https://sputnikarabic.ae/20221220/الأمم-المتحدة-730-ألف-شخص-في-الصومال-قد-يموتون-جوعا-بحلول-يونيو-2023-1071415091.html

الأمم المتحدة: 730 ألف شخص في الصومال قد يموتون جوعا بحلول يونيو 2023

الأمم المتحدة: 730 ألف شخص في الصومال قد يموتون جوعا بحلول يونيو 2023

ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي، ضرورة دعم جهودها الإنسانية لمنع حدوث المجاعة في الصومال. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T16:52+0000

2022-12-20T16:52+0000

2022-12-20T16:52+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات لممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في الصومال، اتيان بيترشميت، أكد على أن نحو 730 ألف شخص قد يموتون جوعا بحلول يونيو 2023، بينما سيعاني 2.7 مليون آخرين من انعدام الأمن الغذائي.وفيما شدد المسؤول الأممي على وجوب تعزيز الجهود الرامية إلى دعم الإغاثة الإنسانية في الصومال بشكل كبير لمنع اقتراب المجاعة في البلاد، أشار إلى أن "الجفاف التاريخي الأخير والأمطار الغزيرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد قوض القطاع الزراعي في البلاد، بشكل خطير، ووضعه على شفا المجاعة".وأوضحت المنظمة أن الظروف المناخية القاسية أضرت بشكل كبير بالمجتمعات الريفية في الصومال وجعلتها ضعيفة بشكل خاص في سياق مواجهة التحديات، وحثت على تقديم المزيد من المساعدة.تشير النتائج الأولية من دراسة قادمة في القرن الأفريقي إلى أن تغذية الماشية قللت من مخاطر سوء التغذية الحاد بنسبة تصل إلى 11% وتقزم الأطفال بنسبة تصل إلى 8% في المجتمعات الرعوية، لافتة إلى أن تقديم هذه المساعدة رخيص نسبيًا، حيث يبلغ متوسطه حوالي 0.40 دولارًا لكل ماعز مقارنة بـ 40 دولارًا لاستبدال الماعز.وبينما توقعت منظمة الفاو في العام المقبل، أنها ستحاول الوصول إلى أكثر من مليون شخص، أكدت أن لديها حاليًا 70 % فقط من الأموال اللازمة للخطط.طالع أيضا: الأمم المتحدة: الملايين يواجهون خطر المجاعة في الصومال... وسيناريو 2011 قد يتكرر

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