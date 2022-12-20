https://sputnikarabic.ae/20221220/الإدارة-الأمريكية-تعتزم-تنظيم-اجتماع-يضم-إسرائيل-ودول-عربية-مطبعة-1071424333.html

الإدارة الأمريكية تعتزم تنظيم اجتماع يضم إسرائيل ودول عربية "مطبعة"

الإدارة الأمريكية تعتزم تنظيم اجتماع يضم إسرائيل ودول عربية "مطبعة"

تعتزم الإدارة الأمريكية عقد اجتماع مطلع العام المقبل، يضم إسرائيل ودول اتفاق "إبراهام" لحث حكومة إسرائيل المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو على ضبط النفس. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T20:51+0000

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ونقلت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على تنظيم اجتماع ربما في الربع الأول من العام المقبل 2023 لوزراء خارجية الدول المشاركة في "قمة النقب" التي عقدت في آذار/مارس 2022 بإسرائيل.ويشار إلى أن "قمة النقب" التي عقدت في صحراء النقب جنوبي إسرائيل في شهر مارس الماضي، شارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وأفاد المسؤول الأمريكي - طلب عدم كشف هويته ـ بأن الاتفاقات التي أشاد بها دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق باعتبارها إنجازا تاريخيا، قريبة وعزيزة على قلب نتنياهو، ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف أن يستمر في رؤية هذا التقدم خلال فترة حكمه المقبلة في تل أبيب.وأواخر مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة النقب جنوبي إسرائيل قمة جمعت وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، استمرت يومين، وانتهت بإعلان استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية أمريكية.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"

https://sputnikarabic.ae/20220702/يائير-لابيد-اتفاقات-أبراهام-نعمة-كبيرة-1064556026.html

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