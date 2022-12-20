https://sputnikarabic.ae/20221220/الإمارات-تطالب-إسرائيل-بالتوقف-عن-أنشطتها-الاستيطانية-1071396903.html
الإمارات تطالب إسرائيل بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية
الإمارات تطالب إسرائيل بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية
طالبت الإمارات بتحمل إسرائيل مسؤوليتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت لبحث الخيارات المتاحة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:22+0000
2022-12-20T12:22+0000
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وأكدت الإمارات ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن جميع أنشطتها الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض مساعي السلام، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية.وألقى السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية.وأكدت الإمارات على ضرورة التراجع عن الخطط المعلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في المناطق المصنفة "ج".وجددت رفضها لأي خطوات تهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية، أو جعل ذلك شرعياً، وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تثير العديد من المخاوف حول مستقبل حل الدولتين.ودعت الإمارات إلى "ضرورة الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات تحد من العنف، ولا سيما العنف المرتبط بالمستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء التي شملت هذا العام أكثر من سبعمئة مبنى فلسطيني، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة".وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات غير الشرعية تؤجج مشاعر الغضب واليأس، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الحادة، وتؤدي إلى اندلاع المزيد من المواجهات".
https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-بعد-لقائه-مع-محمد-بن-زايد-في-الإمارات-اتفاقيات-التطبيع-الرائعة-هدية-عظيمة-للمنطقة-1070875469.html
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العالم العربي, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
العالم العربي, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
الإمارات تطالب إسرائيل بالتوقف عن أنشطتها الاستيطانية
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طالبت الإمارات بتحمل إسرائيل مسؤوليتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت لبحث الخيارات المتاحة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكدت الإمارات ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن جميع أنشطتها الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض مساعي السلام، بحسب ما نقلت صحيفة "الخليج
" الإماراتية.
وألقى السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية.
وأكدت الإمارات على ضرورة التراجع عن الخطط المعلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في المناطق المصنفة "ج".
وجددت رفضها لأي خطوات تهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية، أو جعل ذلك شرعياً، وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تثير العديد من المخاوف حول مستقبل حل الدولتين.
ودعت الإمارات إلى "ضرورة الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات تحد من العنف، ولا سيما العنف المرتبط بالمستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء التي شملت هذا العام أكثر من سبعمئة مبنى فلسطيني، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات غير الشرعية تؤجج مشاعر الغضب واليأس، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الحادة، وتؤدي إلى اندلاع المزيد من المواجهات".