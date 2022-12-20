https://sputnikarabic.ae/20221220/الإمارات-تعقد-قمة-للغة-العربية-من-أجل-تعزيز-حضورها-ومكانتها-1071410451.html

الإمارات تعقد قمة للغة العربية من أجل تعزيز حضورها ومكانتها

الإمارات تعقد قمة للغة العربية من أجل تعزيز حضورها ومكانتها

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فعاليات الدورة الأولى من قمّة اللغة العربية بمشاركة مفكرين وأدباء من مختلف أنحاء العالم، يناقشون مجموعة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:49+0000

2022-12-20T15:49+0000

2022-12-20T15:49+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071408010_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1ec96a40c572bbde6c1183d54162a0d8.png

الامارات تعقد قمة للغة العربية من أجل تعزيز حضورها ومكانتها الامارات تعقد قمة للغة العربية من أجل تعزيز حضورها ومكانتها

ويحلّ مجمع اللغة العربية في دمشق، أقدم مجمع للغة العربية في العالم، ضيف شرفٍ على القمّة نظير جهوده الكبيرة في الاهتمام باللغة العربية وحمايتها وصونها وتكريس حضورها باعتبارها لغة علم ومعرفة.كما تحتفي القمّة بمكتبة الإسكندرية كشخصية اعتبارية لما قدّمته من إسهامات في نشر اللغة العربية عالمياً، إلى جانب جهودها المعرفية والفكرية والثقافية على المستويين العربي والعالمي على حدّ سواء.وتعليقا على هذا الموضوع، قال الكاتب الإماراتي، أحمد إبراهيم: "من المهم عقد قمة للغة العربية في دولة عربية، حيث كانت مؤتمرات لغة الضاد تعقد في دول آسيوية عدة"، معربا عن استيائه من الحال الذي وصلت إليه اللغة العربية خاصة مع استخدام التكنولوجيا الرقمية وانتشار الاستعراض باللغات الأجنبية بين الجيل الحالي والادعاء بعدم قدرة اللغة العربية على استيعاب المصطلحات العلمية، الأمر الذي يتنافى مع قوة اللغة.وأعرب إبراهيم، عن أمله في إقامة مؤتمر للغة العربية في عاصمة عربية كل سنة، كما ثمن الدور الذي تقوم به الإمارات من أجل النهوض باللغة العربية من خلال العديد من الهيئات والمبادرات.وشدد على الحاجة إلى قرار استراتيجي على مستوى الوطن العربي باعتبار اللغة العربية لغة نافذة في المناهج التربوية والتعليمية والثقافية وفي وسائل الإعلام.ونبه زعرور، إلى ضرورة تأهيل وترتيب كوادر تخصصية مع سياسات واضحة في الدول العربية، من أجل إعطاء اللغة أهمية منذ مرحلة الطفولة والمدارس حتى مرحلة الجامعة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج" مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, аудио