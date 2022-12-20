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https://sputnikarabic.ae/20221220/البجعة-البيضاء-الروسية-تحلق-بعد-التحديث--1071382681.html
"البجعة البيضاء" الروسية تحلق بعد التحديث
"البجعة البيضاء" الروسية تحلق بعد التحديث
أفادت شركة الطائرات المتحدة الروسية بأن حاملة صواريخ استراتيجية أخرى من طراز "توبوليف 160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" أقلعت بعد خضوعها لعملية تحديث جديدة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:14+0000
2022-12-20T08:14+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الشركة في بيان لها، إنه "في ديسمبر/ كانون الأول 2022، قامت حاملة صواريخ استراتيجية محدثة أخرى من طراز تو-160إم​​، طورتها شركة "توبوليف"، بأول رحلة لها". الجدير بالذكر أن مصنع كازان للطيران (فرع بي أ أو "توبوليف") يقوم بتصنيع وإنتاج طائرات "تو-160إم ​​في"، التي تعتبر من أقوى قاذفات الصواريخ الاستراتيجية في العالم.وفي مارس/ آذار، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أنه في عام 2022 سيتم إنتاج حاملة صواريخ استراتيجية واحدة جديدة وأخرى محدثة من طراز تو-160.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"البجعة البيضاء" الروسية تحلق بعد التحديث

08:14 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Maxim Tumanov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "تو-160"
طائرة تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Maxim Tumanov
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أفادت شركة الطائرات المتحدة الروسية بأن حاملة صواريخ استراتيجية أخرى من طراز "توبوليف 160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" أقلعت بعد خضوعها لعملية تحديث جديدة.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه "في ديسمبر/ كانون الأول 2022، قامت حاملة صواريخ استراتيجية محدثة أخرى من طراز تو-160إم​​، طورتها شركة "توبوليف"، بأول رحلة لها".

وأضافت الشركة: "أجرى الطيارون مناورات للتحقق من استقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها، وأداء أنظمة الطائرات ومحركاتها، بالإضافة إلى المعدات الإلكترونية اللاسلكية الموجودة على متن الطائرة".

الجدير بالذكر أن مصنع كازان للطيران (فرع بي أ أو "توبوليف") يقوم بتصنيع وإنتاج طائرات "تو-160إم ​​في"، التي تعتبر من أقوى قاذفات الصواريخ الاستراتيجية في العالم.
وفي مارس/ آذار، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أنه في عام 2022 سيتم إنتاج حاملة صواريخ استراتيجية واحدة جديدة وأخرى محدثة من طراز تو-160.
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