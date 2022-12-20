https://sputnikarabic.ae/20221220/التعاون-العسكري-بين-روسيا-وبيلاروسيا-ومستقبل-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1071412324.html

التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي ووضع آليات مشتركة لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعدة على... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:55+0000

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التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وأعلن بوتين، أنه بحث مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو تفاصيل إنشاء فضاء دفاعي موحد، وضمان أمن دولة الاتحاد، وكذلك التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي انتقلت رئاستها إلى بيلاروسيا مطلع الشهر الجاري.واتفق الطرفان خلال القمة على عدد من الخطوات الثنائية، تشمل توسيع التعاون في القطاع النووي، وتعزيز آليات التعاون العسكري في لقاء موسع بحضور أركان حكومتي البلدين.وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتطوير المشروعات النووية في بيلاروسيا، وإعداد الكوادر اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن موسكو ومينسك تقدمتا بخطوات ملموسة على صعيد استبدال الواردات من الغرب وتطوير آليات التبادل التجاري الثنائي.وأكد بوتين أن "التعاون العسكري التقني بين البلدين لا يتعلق فقط بتوريد المعدات، بل أيضا بنشاط مشترك متعدد الوجهات يشمل تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة، وخطط مماثلة في مجال الفضاء".وأوضح أن "جميع العقوبات ضد روسيا فشلت بسبب عدم تطبيق الكثير من جيران روسيا لها، وما نشهده من اتفاقات بين روسيا وبيلاروسيا على هذا النطاق هو بمثابة نوع من الاتحاد بين البلدين".وأشار الأصفري إلى أن "المنطقة تتحضر لتوسيع جبهات القتال، علما بأن روسيا لا تخطط لتوسيع الحرب لأنه ليس من مصلحة الجميع توسيع نطاق الحرب، لكن بيلاروسيا تريد أن تحمي حدودها وأن تعمق التعاون مع موسكو لضمان مستقبلها".وأشار إلى أن "الآثار السلبية للعقوبات تتصاعد ليس فقط في أوروبا بل على مستوى العالم، وقد وصلت إلينا هنا في الشرق الأوسط، وربما تكون هذه الاتفاقات بين موسكو ومنسك حافزا لكييف لتتشجع باتجاه التفاوض السلمي، والذي يتعين أن يتبناه الجميع في هذه الأزمة التي أمتدت آثارها إلى العالم برمته".وأضاف الشلبي: "من ثم فإن هذا اللقاء، وهذا التوافق بين الرئيسين يدل على رؤية مشتركة نحو المستقبل، ومواجهة الأخطار، في مرحلة ما بعد العملية العسكرية إذا ما توسعت في مواجهة الناتو والعديد من دول أوروبا وأمريكا".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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