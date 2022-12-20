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الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم
الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم نيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، على ملعب جديد لكرة القدم في الجزائر العاصمة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:33+0000
2022-12-20T14:33+0000
نيلسون مانديلا
الجزائر
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جاء هذا في تصريحات لوزير الرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، خلال مؤتمر صحفي في مقر صحيفة "الحوار" الخاصة بالعاصمة، بحسب صحيفة "النهار".قال الوزير الجزائري: "تم الفصل في تسمية ملعب (منطقة) براقي باسم ملعب نيلسون مانديلا".ويستوعب ملعب منطقة براقي الجديد في جنوب الجزائر، 40 ألف متفرج.ومن المقرر أن يحتضن الملعب افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" التي ستنظم خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني وحتى 4 فبراير/ شباط 2023.يذكر أن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل كان على علاقة بثورة التحرير في الجزائر، حيث نال تدريبه العسكري الأول ضمن صفوف جيش التحرير الوطني بالجزائر في عام 1961.
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نيلسون مانديلا, الجزائر
نيلسون مانديلا, الجزائر

الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم

14:33 GMT 20.12.2022
© AP Photo / STRنيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / STR
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أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم نيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، على ملعب جديد لكرة القدم في الجزائر العاصمة.
جاء هذا في تصريحات لوزير الرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، خلال مؤتمر صحفي في مقر صحيفة "الحوار" الخاصة بالعاصمة، بحسب صحيفة "النهار".
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قال الوزير الجزائري: "تم الفصل في تسمية ملعب (منطقة) براقي باسم ملعب نيلسون مانديلا".
ويستوعب ملعب منطقة براقي الجديد في جنوب الجزائر، 40 ألف متفرج.
ومن المقرر أن يحتضن الملعب افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" التي ستنظم خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني وحتى 4 فبراير/ شباط 2023.
يذكر أن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل كان على علاقة بثورة التحرير في الجزائر، حيث نال تدريبه العسكري الأول ضمن صفوف جيش التحرير الوطني بالجزائر في عام 1961.
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