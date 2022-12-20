https://sputnikarabic.ae/20221220/الجزائر-تعلن-إطلاق-اسم-نيلسون-مانديلا-على-ملعب-براقي-لكرة-القدم-1071408316.html
الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم
الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم نيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، على ملعب جديد لكرة القدم في الجزائر العاصمة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T14:33+0000
2022-12-20T14:33+0000
2022-12-20T14:33+0000
نيلسون مانديلا
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103389/93/1033899306_0:157:2992:1840_1920x0_80_0_0_66b4dfdc3f1a4825a8f42433c5d09417.jpg
جاء هذا في تصريحات لوزير الرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، خلال مؤتمر صحفي في مقر صحيفة "الحوار" الخاصة بالعاصمة، بحسب صحيفة "النهار".قال الوزير الجزائري: "تم الفصل في تسمية ملعب (منطقة) براقي باسم ملعب نيلسون مانديلا".ويستوعب ملعب منطقة براقي الجديد في جنوب الجزائر، 40 ألف متفرج.ومن المقرر أن يحتضن الملعب افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" التي ستنظم خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني وحتى 4 فبراير/ شباط 2023.يذكر أن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل كان على علاقة بثورة التحرير في الجزائر، حيث نال تدريبه العسكري الأول ضمن صفوف جيش التحرير الوطني بالجزائر في عام 1961.
https://sputnikarabic.ae/20200907/على-رأسهم-مانديلا-محامي-ترامب-يتهمه-باحتقار-الزعماء-السود-1046473949.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103389/93/1033899306_166:0:2827:1996_1920x0_80_0_0_64f3ec7df3f1540de81d6dd5f94f0407.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيلسون مانديلا, الجزائر
الجزائر تعلن إطلاق اسم نيلسون مانديلا على ملعب براقي لكرة القدم
تابعنا عبر
أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم نيلسون مانديلا، زعيم جنوب أفريقيا الراحل، على ملعب جديد لكرة القدم في الجزائر العاصمة.
جاء هذا في تصريحات لوزير الرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، خلال مؤتمر صحفي في مقر صحيفة "الحوار" الخاصة بالعاصمة، بحسب صحيفة "النهار"
.
قال الوزير الجزائري: "تم الفصل في تسمية ملعب (منطقة) براقي باسم ملعب نيلسون مانديلا".
ويستوعب ملعب منطقة براقي الجديد في جنوب الجزائر، 40 ألف متفرج.
ومن المقرر أن يحتضن الملعب افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" التي ستنظم خلال الفترة من 13 يناير/ كانون الثاني وحتى 4 فبراير/ شباط 2023.
يذكر أن الزعيم الجنوب أفريقي الراحل
كان على علاقة بثورة التحرير في الجزائر، حيث نال تدريبه العسكري الأول ضمن صفوف جيش التحرير الوطني بالجزائر في عام 1961.