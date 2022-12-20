https://sputnikarabic.ae/20221220/الخارجية-الإماراتية-نؤكد-دعمنا-الكامل-لاستقرار-الأردن-1071426036.html

الخارجية الإماراتية: نؤكد دعمنا الكامل لاستقرار الأردن

الخارجية الإماراتية: نؤكد دعمنا الكامل لاستقرار الأردن

أكدت الإمارات دعمها لكل ما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات لدعم الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي شهدها الأردن. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على عمق الروابط الأخوية بين الدولتين.وقال البيان إن الإمارات لها موقف ثابت يتمثل في رفضها جميع أشكال الإرهاب والعنف، التي تهدد الاستقرار وتتنافى مع القيم الإنسانية.ووجه البيان رسالة تعازي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على خلفية مقتل بعض رجال الأمن خلال مداهمة موقع إرهابيين.يذكر أن الأردن يشهد احتجاجات بسبب رفع أسعار المحروقات، وهو القرار الذي قابله سائقو الشاحنات بتنظيم إضراب منذ أيام، وأسفرت أعمال شغب عن سقوط قتلى بينهم نائب مدير شرطة محافظة معان.

https://sputnikarabic.ae/20221219/مقتل-3-من-عناصر-الأمن-الأردني-إثر-مداهمة-متورطين-في-قتل-عقيد-شرطة-خلال-الاحتجاجات-1071349987.html

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