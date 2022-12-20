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الخارجية الروسية: أغلقنا مسألة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
الخارجية الروسية: أغلقنا مسألة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
قال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين إنه فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس/ آذار 2022، فإن روسيا تعتبرها مغلقة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T04:10+0000
2022-12-20T04:10+0000
روسيا
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سبوتنيك. وأوضح فيرشينين أن روسيا تعتبر القضية مغلقة، وهي القضية تم تبنيها بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا في مارس /آذار الماضي 2022.يذكر أنه في 15 مارس الماضي، أصدرت موسكو إخطارا رسميا بشأن انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت بعدها لجنة الوزراء بمجلس أوروبا أن روسيا لن تكون عضوًا في المجلس اعتبارا من 16 مارس.في سياق متصل، قال فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.وأوضح فيرشينين، لوكالة سبوتنيك: "إن هذه الدول بحماستها المعادية للروس، مستعدة لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة الموضح فيه صلاحيات الهيئات الرئيسية لهذه المنظمة العالمية بشكل علني، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".وتابع: "الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك في تمويل وإمدادات الأسلحة بمليار دولار لأوكرانيا، تحاول بالتالي تغطية تورطها في القضايا الجماعية لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية".
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روسيا, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: أغلقنا مسألة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

04:10 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
مجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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قال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين إنه فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس/ آذار 2022، فإن روسيا تعتبرها مغلقة.
سبوتنيك. وأوضح فيرشينين أن روسيا تعتبر القضية مغلقة، وهي القضية تم تبنيها بعد انسحاب روسيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا في مارس /آذار الماضي 2022.
يذكر أنه في 15 مارس الماضي، أصدرت موسكو إخطارا رسميا بشأن انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت بعدها لجنة الوزراء بمجلس أوروبا أن روسيا لن تكون عضوًا في المجلس اعتبارا من 16 مارس.
في سياق متصل، قال فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة.
وأوضح فيرشينين، لوكالة سبوتنيك: "إن هذه الدول بحماستها المعادية للروس، مستعدة لانتهاك ميثاق الأمم المتحدة الموضح فيه صلاحيات الهيئات الرئيسية لهذه المنظمة العالمية بشكل علني، للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".
وتابع: "الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك في تمويل وإمدادات الأسلحة بمليار دولار لأوكرانيا، تحاول بالتالي تغطية تورطها في القضايا الجماعية لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية".
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