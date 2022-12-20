https://sputnikarabic.ae/20221220/الدفاع-التركية-مقاتلات-يونانية-تضايق-مقاتلاتنا-خلال-مهمة-للناتو-1071383396.html
الدفاع التركية: مقاتلات يونانية تضايق مقاتلاتنا خلال مهمة للناتو
الدفاع التركية: مقاتلات يونانية تضايق مقاتلاتنا خلال مهمة للناتو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات يونانية ضايقت مقاتلاتها خلال مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة بحر إيجه. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:11+0000
2022-12-20T08:11+0000
2022-12-20T08:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان أن " مقاتلات يونانية من طراز إف – 16 قامت بمضايقة مقاتلاتنا عن طريق إقفال الرادار خلال مهمة للناتو في بحر إيجه".وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، اليونان إلى الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد.وتبرر أثينا عملية التسليح بأنها رد فعل على تواجد العديد من سفن الإنزال على طول الساحل الغربي التركي، وتتذرع بأنه يحق لكل دولة الدفاع عن نفسها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, العالم, أخبار تركيا اليوم
الدفاع التركية: مقاتلات يونانية تضايق مقاتلاتنا خلال مهمة للناتو
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات يونانية ضايقت مقاتلاتها خلال مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة بحر إيجه.
موسكو - سبوتنيك. وكشفت الوزارة في بيان أن " مقاتلات يونانية من طراز إف – 16 قامت بمضايقة مقاتلاتنا عن طريق إقفال الرادار خلال مهمة للناتو في بحر إيجه".
وبينت أن "المقاتلات التركية واصلت تحليقها لاستكمال مهمتها رغم محاولة منع مهمة الناتو "، ولفت البيان إلى أن "مقاتلاتنا قامت بالرد اللازم على المقاتلات اليونانية"، دون مزيد من التفاصيل.
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلافات منذ سنوات طويلة في عدة جوانب أهمها الحدود البحرية والجوية ومسألة قبرص والتنقيب عن الغاز، وهو الأمر الذي دفع القوات التركية إلى تسيير دوريات جوية شبه يومية حول الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، اليونان إلى الكف عن تسليح الجزر في بحر إيجة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد.
وتبرر أثينا عملية التسليح بأنها رد فعل على تواجد العديد من سفن الإنزال على طول الساحل الغربي التركي، وتتذرع بأنه يحق لكل دولة الدفاع عن نفسها.