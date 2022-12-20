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https://sputnikarabic.ae/20221220/الدفاع-الروسية-تسلم-جنود-المنطقة-العسكرية-المركزية-دبابات-تي-90إم-1071396471.html
الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"
الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"
سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من دبابات تي-90إم "بروريف" المحدثة لمجموعة "أوتفاجني" القتالية في المنطقة العسكرية المركزية، حسبما ذكرت الخدمة العسكرية في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:01+0000
2022-12-20T12:01+0000
رصد عسكري
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وقالت: "حصل تشكيل دبابات المنطقة العسكرية المركزية، التي تقاتل وحداتها في منطقة العملية العسكرية على مجموعة من دبابات تي-90إم الحديثة. تعمل أطقم الدبابات على تحسين مهاراته في التدريب على إطلاق النار والتحكم في المركبة القتالية - يقوم المدربون بتدريب العسكريين مع مراعاة الخبرة القتالية الحديثة".وأضافت وزارة الدفاع أن الجنود يتدربون على إطلاق النار مباشرة على الأهداف، ويتم ضبط النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"

12:01 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من دبابات تي-90إم "بروريف" المحدثة لمجموعة "أوتفاجني" القتالية في المنطقة العسكرية المركزية، حسبما ذكرت الخدمة العسكرية في المنطقة.
وقالت: "حصل تشكيل دبابات المنطقة العسكرية المركزية، التي تقاتل وحداتها في منطقة العملية العسكرية على مجموعة من دبابات تي-90إم الحديثة. تعمل أطقم الدبابات على تحسين مهاراته في التدريب على إطلاق النار والتحكم في المركبة القتالية - يقوم المدربون بتدريب العسكريين مع مراعاة الخبرة القتالية الحديثة".
وأضافت وزارة الدفاع أن الجنود يتدربون على إطلاق النار مباشرة على الأهداف، ويتم ضبط النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
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