https://sputnikarabic.ae/20221220/الدفاع-الروسية-تسلم-جنود-المنطقة-العسكرية-المركزية-دبابات-تي-90إم-1071396471.html
الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"
الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"
سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من دبابات تي-90إم "بروريف" المحدثة لمجموعة "أوتفاجني" القتالية في المنطقة العسكرية المركزية، حسبما ذكرت الخدمة العسكرية في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:01+0000
2022-12-20T12:01+0000
2022-12-20T12:01+0000
رصد عسكري
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وقالت: "حصل تشكيل دبابات المنطقة العسكرية المركزية، التي تقاتل وحداتها في منطقة العملية العسكرية على مجموعة من دبابات تي-90إم الحديثة. تعمل أطقم الدبابات على تحسين مهاراته في التدريب على إطلاق النار والتحكم في المركبة القتالية - يقوم المدربون بتدريب العسكريين مع مراعاة الخبرة القتالية الحديثة".وأضافت وزارة الدفاع أن الجنود يتدربون على إطلاق النار مباشرة على الأهداف، ويتم ضبط النيران باستخدام طائرات مسيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تسلم جنود المنطقة العسكرية المركزية دبابات "تي-90إم"
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سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة من دبابات تي-90إم "بروريف" المحدثة لمجموعة "أوتفاجني" القتالية في المنطقة العسكرية المركزية، حسبما ذكرت الخدمة العسكرية في المنطقة.
وقالت: "حصل تشكيل دبابات المنطقة العسكرية المركزية، التي تقاتل وحداتها في منطقة العملية العسكرية على مجموعة من دبابات تي-90إم الحديثة. تعمل أطقم الدبابات على تحسين مهاراته في التدريب على إطلاق النار والتحكم في المركبة القتالية - يقوم المدربون بتدريب العسكريين مع مراعاة الخبرة القتالية الحديثة".
وأضافت وزارة الدفاع أن الجنود يتدربون على إطلاق النار مباشرة على الأهداف، ويتم ضبط النيران باستخدام طائرات مسيرة.