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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الألماني-يطلب-من-نظيره-الصيني-الضغط-على-بوتين-لإنهاء-العملية-العسكرية-1071418692.html
الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية
الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية
حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، على التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء العملية العسكرية في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:11+0000
2022-12-20T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الصين
روسيا
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. خلال محادثة هاتفية، أكد الرئيس الألماني "المصلحة المشتركة" للصين وأوروبا في إنهاء الأزمة، وكذلك في الحفاظ على السيادة الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية اللازمة لتحقيق ذلك، وطلب من شي استخدام نفوذه لحث بوتين على ذلك، حسبما ذكر مكتب الرئيس الألماني.ووفقا لبيان المكتب، شكر شتاينماير أيضا شي لرفضه "التهديدات النووية" المزعومة الصادرة عن روسيا، ورحب بالرسالة المشتركة التي وقعتها بعض دول مجموعة العشرين التي تحذر من العواقب الإنسانية والاقتصادية للأزمة في أوكرانيا.خلال المكالمة، ناقش الرئيسان الألماني والصيني أيضا العلاقات الثنائية والوضع الحالي حول "كوفيد 19" في الصين. ونقل البيان عن شتاينماير قوله: "لقد أشدنا أنا والرئيس شي بخمسة عقود من العلاقات الثنائية وشاركنا في مناقشة شاملة وبناءة للتحديات الحالية".في وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/سفيرة-أمريكا-لدى-الناتو-لا-نرى-مؤشرات-على-استعداد-روسيا-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1071170220.html
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العالم, الصين, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, الصين, روسيا, أخبار ألمانيا

الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية

18:11 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير في موسكو
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، على التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. خلال محادثة هاتفية، أكد الرئيس الألماني "المصلحة المشتركة" للصين وأوروبا في إنهاء الأزمة، وكذلك في الحفاظ على السيادة الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية اللازمة لتحقيق ذلك، وطلب من شي استخدام نفوذه لحث بوتين على ذلك، حسبما ذكر مكتب الرئيس الألماني.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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ووفقا لبيان المكتب، شكر شتاينماير أيضا شي لرفضه "التهديدات النووية" المزعومة الصادرة عن روسيا، ورحب بالرسالة المشتركة التي وقعتها بعض دول مجموعة العشرين التي تحذر من العواقب الإنسانية والاقتصادية للأزمة في أوكرانيا.
خلال المكالمة، ناقش الرئيسان الألماني والصيني أيضا العلاقات الثنائية والوضع الحالي حول "كوفيد 19" في الصين. ونقل البيان عن شتاينماير قوله: "لقد أشدنا أنا والرئيس شي بخمسة عقود من العلاقات الثنائية وشاركنا في مناقشة شاملة وبناءة للتحديات الحالية".
في وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
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