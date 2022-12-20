https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الألماني-يطلب-من-نظيره-الصيني-الضغط-على-بوتين-لإنهاء-العملية-العسكرية-1071418692.html
الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية
الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية
حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، على التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء العملية العسكرية في... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T18:11+0000
2022-12-20T18:11+0000
2022-12-20T18:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. خلال محادثة هاتفية، أكد الرئيس الألماني "المصلحة المشتركة" للصين وأوروبا في إنهاء الأزمة، وكذلك في الحفاظ على السيادة الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية اللازمة لتحقيق ذلك، وطلب من شي استخدام نفوذه لحث بوتين على ذلك، حسبما ذكر مكتب الرئيس الألماني.ووفقا لبيان المكتب، شكر شتاينماير أيضا شي لرفضه "التهديدات النووية" المزعومة الصادرة عن روسيا، ورحب بالرسالة المشتركة التي وقعتها بعض دول مجموعة العشرين التي تحذر من العواقب الإنسانية والاقتصادية للأزمة في أوكرانيا.خلال المكالمة، ناقش الرئيسان الألماني والصيني أيضا العلاقات الثنائية والوضع الحالي حول "كوفيد 19" في الصين. ونقل البيان عن شتاينماير قوله: "لقد أشدنا أنا والرئيس شي بخمسة عقود من العلاقات الثنائية وشاركنا في مناقشة شاملة وبناءة للتحديات الحالية".في وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/سفيرة-أمريكا-لدى-الناتو-لا-نرى-مؤشرات-على-استعداد-روسيا-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1071170220.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, الصين, روسيا, أخبار ألمانيا
الرئيس الألماني يطلب من نظيره الصيني "الضغط على بوتين" لإنهاء العملية العسكرية
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حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني شي جين بينغ، على التأثير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. خلال محادثة هاتفية، أكد الرئيس الألماني "المصلحة المشتركة" للصين وأوروبا في إنهاء الأزمة، وكذلك في الحفاظ على السيادة الأوكرانية وانسحاب القوات الروسية اللازمة لتحقيق ذلك، وطلب من شي استخدام نفوذه لحث بوتين على ذلك، حسبما ذكر مكتب الرئيس الألماني.
ووفقا لبيان المكتب، شكر شتاينماير أيضا شي لرفضه "التهديدات النووية
" المزعومة الصادرة عن روسيا، ورحب بالرسالة المشتركة التي وقعتها بعض دول مجموعة العشرين التي تحذر من العواقب الإنسانية والاقتصادية للأزمة في أوكرانيا.
خلال المكالمة، ناقش الرئيسان الألماني والصيني أيضا العلاقات الثنائية والوضع الحالي حول "كوفيد 19" في الصين. ونقل البيان عن شتاينماير قوله: "لقد أشدنا أنا والرئيس شي بخمسة عقود من العلاقات الثنائية وشاركنا في مناقشة شاملة وبناءة للتحديات الحالية".
في وقت سابق من هذا الشهر، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تهدد العالم بأسلحتها النووية على الرغم من أنها "أكثر تقدما وحداثة" من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وإنها كانت في الأساس رادعا
.