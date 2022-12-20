https://sputnikarabic.ae/20221220/الشاباك-يعتقل-8-من-بدو-النقب-بتهمة-سرقة-ذخيرة-من-قاعدة-عسكرية-1071405384.html

"الشاباك" يعتقل 8 من "بدو النقب" بتهمة سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية

"الشاباك" يعتقل 8 من "بدو النقب" بتهمة سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اعتقل 8 من "بدو الداخل" بتهمة سرقة ذخيرة من قاعدة عسكرية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T14:31+0000

2022-12-20T14:31+0000

2022-12-20T14:31+0000

أخبار العالم الآن

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي اعتقل 8 من "بدو النقب" للاشتباه بوقوفهم وراء سرقة عشرات الآلاف من الرصاصات داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.وأفادت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن المعتقلين الثمانية من سكان قريتي تل السباع وترابين الصانع في صحراء النقب، وأنه يشتبه بوقوفهم جميعهم خلف سرقة القاعدة العسكرية الواقعة في النقب أيضا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأوضحت أنه تمت سرقة عشرات الآلاف من الرصاصات من تلك القاعدة العسكرية، وأن جهاز الشاباك وشرطة لواء النقب يشتركان في تحقيق واحد لكشف ملابسات السرقة والتحقيق في مدى ضلوع المعتقلين الثمانية في عملية السرقة أم لا.وأشارت إلى اعتقال نحو 20 شخصا آخرين بتهمة سرقة القاعدة العسكرية، وتم الإفراج عن بعضهم، لافتة إلى أن تلك القاعدة قد وقعت بها حوادث سرقة متعددة خلال الأعوام القليلة الماضية رغم استثمار عشرات الملايين من الشواكل (الشيكل= 0.29 دولار) في أمنها.وأواخر اكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن الحديث يدور عن آلاف الطلقات.ووقتها، قالت قناة "كان" الرسمية: "اقتحم لصوص قاعدة للجيش الإسرائيلي في النقب وسرقوا آلاف الطلقات، وعين قائد المنطقة الجنوبية فريقا لفحص منظومة الحماية في القاعدة".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" في النقب.وأوضحت الصحيفة أن مجهولين اقتحموا القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا.

https://sputnikarabic.ae/20221212/للمرة-الأولى-مركز-شرطة-داخل-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-لمواجهة-سرقة-السلاح-1071111797.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, إسرائيل