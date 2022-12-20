https://sputnikarabic.ae/20221220/الشركة-المنتجة-للعبة-فورتنايت-تدفع-520-مليون-دولار-كغرامة-لانتهاكها-خصوصية-الأطفال--1071382264.html

الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" تدفع 520 مليون دولار كغرامة لانتهاكها خصوصية الأطفال

الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" تدفع 520 مليون دولار كغرامة لانتهاكها خصوصية الأطفال

وافقت شركة "إيبك غيمز" المنتجة للعبة "فورتنايت" على دفع 520 مليون دولار لتسوية مطالبات الجهات التنظيمية الأمريكية بأنها انتهكت قوانين خصوصية الأطفال وخدعت... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T07:30+0000

2022-12-20T07:30+0000

2022-12-20T07:42+0000

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104249/41/1042494197_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_82aa72e0c63ab4a501c658c78f0e77c7.jpg

وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم باسم "الأنماط المظلمة" لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.ألقت الشركة المصنعة للعبة باللوم على "التصميمات السابقة"، وأكدت أنها قبلت بدفع هذه الأموال "لأننا نريد أن تكون إيبك غيمز في طليعة حماية المستهلك وتقديم أفضل تجربة للاعبينا".وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة "استخدمت إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال".

https://sputnikarabic.ae/20220511/شركة-إي-إيه-سبورتس-تعلن-تغيير-اسم-لعبة-الفيفا-بعد-30-عاما-من-أول-إطلاق-لها--1062097323.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات