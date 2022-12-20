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الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" تدفع 520 مليون دولار كغرامة لانتهاكها خصوصية الأطفال
الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" تدفع 520 مليون دولار كغرامة لانتهاكها خصوصية الأطفال
وافقت شركة "إيبك غيمز" المنتجة للعبة "فورتنايت" على دفع 520 مليون دولار لتسوية مطالبات الجهات التنظيمية الأمريكية بأنها انتهكت قوانين خصوصية الأطفال وخدعت... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T07:30+0000
2022-12-20T07:42+0000
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وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم باسم "الأنماط المظلمة" لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.ألقت الشركة المصنعة للعبة باللوم على "التصميمات السابقة"، وأكدت أنها قبلت بدفع هذه الأموال "لأننا نريد أن تكون إيبك غيمز في طليعة حماية المستهلك وتقديم أفضل تجربة للاعبينا".وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة "استخدمت إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال".
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الشركة المنتجة للعبة "فورتنايت" تدفع 520 مليون دولار كغرامة لانتهاكها خصوصية الأطفال

07:30 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 20.12.2022)
CC0 / pixabay / jusuf111فورتنايت
فورتنايت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
CC0 / pixabay / jusuf111
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وافقت شركة "إيبك غيمز" المنتجة للعبة "فورتنايت" على دفع 520 مليون دولار لتسوية مطالبات الجهات التنظيمية الأمريكية بأنها انتهكت قوانين خصوصية الأطفال وخدعت المستخدمين لإجراء عمليات شراء.
وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية الأطفال.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم باسم "الأنماط المظلمة" لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.
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ألقت الشركة المصنعة للعبة باللوم على "التصميمات السابقة"، وأكدت أنها قبلت بدفع هذه الأموال "لأننا نريد أن تكون إيبك غيمز في طليعة حماية المستهلك وتقديم أفضل تجربة للاعبينا".
وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة "استخدمت إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال".
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