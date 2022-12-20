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https://sputnikarabic.ae/20221220/الشيف-التركي-نصرت-يلاحق-ميسي-ليتصور-معه-والأخير-يتجاهله-1071385150.html
الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله
الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه الشيف التركي الشهير، نصرت، الذي طلب التقاط صورة سيلفي معه. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:59+0000
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ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.وحصد المقطع المصور أكثر من 4 ملايين مشاهدة، ليقوم ميسي في النهاية بالتقاط صورة مع نصرت.وحضر الشيف التركي المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الشيف التركي نصرت يلاحق ميسي ليتصور معه والأخير يتجاهله

08:59 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCEالشيف التركي نصرت
الشيف التركي نصرت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر رد فعل الأرجنتيني ليونيل ميسي تجاه الشيف التركي الشهير، نصرت، الذي طلب التقاط صورة سيلفي معه.
ويظهر المقطع إلحاح الشيف التركي لأخذ صورة سيلفي مع الأرجنتيني، مبادرا لإمساك يده في لحظة تجاهل فيها ميسي الشيف التركي لأكثر من مرة.
وحصد المقطع المصور أكثر من 4 ملايين مشاهدة، ليقوم ميسي في النهاية بالتقاط صورة مع نصرت.
وحضر الشيف التركي المباراة النهائية لكأس العالم، والتي كانت بين الأرجنتين وفرنسا، كما التقط مجموعة من الصور مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني.
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