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https://sputnikarabic.ae/20221220/العراق-التوغل-التركي-وإنشاء-مواقع-عسكرية-في-عمق-أراضي-إقليم-كردستان-مسألة-كبيرة-وحساسة-1071402781.html
العراق: التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان مسألة كبيرة وحساسة
العراق: التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان مسألة كبيرة وحساسة
اعتبر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، "التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان واتخاذ بغداد موقفاً من ذلك، مسألة كبيرة وحساسة". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:20+0000
2022-12-20T13:20+0000
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وقال فؤاد حسين، في حوار مع شبكة "رووداو" الكردية العراقية، إن "تركيا تقول علنا إن حزب العمال الكردستاني متواجد في مناطق بإقليم كردستان وهو مسلح ويهاجمها"، مضيفا: نحن أمام مشكلة كبيرة أولاها أن الدستور العراقي لا يسمح بهذا، بوجود قوة مسلحة على أراضينا تهاجم الطرف الآخر".وأكد أن "هذا حق تركيا على العراق، وبالمقابل من حق العراق على تركيا أن لا تتوغل في أراضيه"، موضحا أن "هذه المشاكل يجب حلها بالحوار وتركيا جارة مهمة للعراق، وبينهما مصالح متبادلة".وتابع وزير الخارجية العراقي: "لا يمكن حل الخلافات بالصواريخ خاصة وأن العراق منفتح على الحوار"، مردفا: "نحن الآن ندير الأزمة وعلينا تهدئتها خطوة فخطوة، وأن نبدأ الحوار مع الأتراك من جديد".وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221127/وزير-الدفاع-التركي-يتفقد-القوات-قرب-الحدود-العراقية-1070601309.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, حزب العمال الكردستاني

العراق: التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان مسألة كبيرة وحساسة

13:20 GMT 20.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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اعتبر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، "التوغل التركي وإنشاء مواقع عسكرية في عمق أراضي إقليم كردستان واتخاذ بغداد موقفاً من ذلك، مسألة كبيرة وحساسة".
وقال فؤاد حسين، في حوار مع شبكة "رووداو" الكردية العراقية، إن "تركيا تقول علنا إن حزب العمال الكردستاني متواجد في مناطق بإقليم كردستان وهو مسلح ويهاجمها"، مضيفا: نحن أمام مشكلة كبيرة أولاها أن الدستور العراقي لا يسمح بهذا، بوجود قوة مسلحة على أراضينا تهاجم الطرف الآخر".
وأكد أن "هذا حق تركيا على العراق، وبالمقابل من حق العراق على تركيا أن لا تتوغل في أراضيه"، موضحا أن "هذه المشاكل يجب حلها بالحوار وتركيا جارة مهمة للعراق، وبينهما مصالح متبادلة".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
وزير الدفاع التركي يتفقد القوات قرب الحدود العراقية
27 نوفمبر, 15:55 GMT
وتابع وزير الخارجية العراقي: "لا يمكن حل الخلافات بالصواريخ خاصة وأن العراق منفتح على الحوار"، مردفا: "نحن الآن ندير الأزمة وعلينا تهدئتها خطوة فخطوة، وأن نبدأ الحوار مع الأتراك من جديد".
وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
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