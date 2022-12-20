https://sputnikarabic.ae/20221220/القضاء-الإيراني-طهران-اتفقت-مع-موسكو-على-استلام-12-إيرانيا-من-السجون-الروسية-1071395131.html
القضاء الإيراني: طهران اتفقت مع موسكو على استلام 12 إيرانيا من السجون الروسية
القضاء الإيراني: طهران اتفقت مع موسكو على استلام 12 إيرانيا من السجون الروسية
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تسلمت من روسيا 6 إيرانيين كانوا سجناء لديها وذلك ضمن اتفاق على استلام 12 شخصًا من السجناء الإيرانيين... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:34+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه وخلال زيارة المدعي العام الإيراني إلى روسيا، تم الاتفاق على نقل وتسليم "12 مجرمًا إيرانيًا مسجونين في روسيا".وأضاف أن إيران بالفعل تسلمت 6 سجناء منهم فيما الستة الآخرين "في مرحلة التحقيق".وأدان ستايشي في حديثه مجددا قرار طرد إيران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة، مضيفا "قلنا مرارًا إننا نقبل النقد البناء، وإن كان هناك أي مشكلة فسوف ننتبه إليها ونعالجها".وتطورت العلاقات الروسية الإيرانية في الآونة الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة.ووصل الأمر إلى أن أكثر من 40% من التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالروبل، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي.
https://sputnikarabic.ae/20221220/إيران-تنفي-مجددا-ادعاءات-أمريكا-المتعلقة-بنقل-طائراتها-المسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1071387691.html
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القضاء الإيراني: طهران اتفقت مع موسكو على استلام 12 إيرانيا من السجون الروسية
11:34 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران تسلمت من روسيا 6 إيرانيين كانوا سجناء لديها وذلك ضمن اتفاق على استلام 12 شخصًا من السجناء الإيرانيين في روسيا.
طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه وخلال زيارة المدعي العام الإيراني إلى روسيا، تم الاتفاق على نقل وتسليم "12 مجرمًا إيرانيًا مسجونين في روسيا".
وأضاف أن إيران بالفعل تسلمت 6 سجناء منهم فيما الستة الآخرين "في مرحلة التحقيق".
وأدان ستايشي في حديثه مجددا قرار طرد إيران من لجنة المرأة في الأمم المتحدة، مضيفا "قلنا مرارًا إننا نقبل النقد البناء، وإن كان هناك أي مشكلة فسوف ننتبه إليها ونعالجها".
وتطورت العلاقات الروسية الإيرانية في الآونة الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة في ظل الأوضاع الإقليمية
والعالمية الراهنة.
ووصل الأمر إلى أن أكثر من 40% من التعاملات التجارية بين البلدين تتم بالروبل، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي.