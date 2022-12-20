https://sputnikarabic.ae/20221220/القوات-الروسية-تسقط-ثلاث-مقاتلات-أوكرانية-من-طرازي-ميغ-29-وسو-25-ومروحية-مي-8--1071396160.html
القوات الروسية تسقط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي "ميغ 29" و"سو 25" ومروحية "مي 8"
القوات الروسية تسقط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي "ميغ 29" و"سو 25" ومروحية "مي 8"
أعلنت وزارة الدفاع لروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي "ميغ-29" و"سو-25" ومروحية "مي-8" خلال يوم واحد. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T11:50+0000
2022-12-20T11:50+0000
2022-12-20T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت بيان الوزارة حول التطورات الميدانية أنه قد "تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية إثر القصف الجوي والمدفعي للجيش على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان تم إلحاق أضرار جسيمة بتجمعات القوى العاملة والآليات العسكرية للعدو في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.كما واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية في بلدات إيفانو- دارييفكا وباخموتسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتم تدمير أربع عربات مقل جند ومركبتين عسكريتين أخريين نتيجة القصف الموجه على مواقع القوات المسلحة أوكرانيا.ودمر سلاح المدفعية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات الألوية الآلية 61 و 72 التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا على محور دونيتسك الجنوبي في مناطق كونستانتينوفكا وزولوتايا نيفا.وضرب سلاح الطيران ومدفعية الميدان الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بالإضافة إلى 64 مربض مدفعية، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والآليات العسكرية في 143 منطقة.
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روسيا
القوات الروسية تسقط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي "ميغ 29" و"سو 25" ومروحية "مي 8"
11:50 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 12:13 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع لروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طرازي "ميغ-29" و"سو-25" ومروحية "مي-8" خلال يوم واحد.
وذكرت بيان الوزارة حول التطورات الميدانية أنه قد "تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية إثر القصف الجوي والمدفعي للجيش على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.
وعلى محور كراسني ليمان تم إلحاق أضرار جسيمة بتجمعات القوى العاملة والآليات العسكرية للعدو في منطقة نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كما تم الفتك بثلاث مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 50 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتان وثلاث شاحنات رباعية الدفع.
كما واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية في بلدات إيفانو- دارييفكا وباخموتسكوي وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتم تدمير أربع عربات مقل جند ومركبتين عسكريتين أخريين نتيجة القصف الموجه على مواقع القوات المسلحة أوكرانيا.
ودمر سلاح المدفعية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات الألوية الآلية 61 و 72 التابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا على محور دونيتسك الجنوبي في مناطق كونستانتينوفكا وزولوتايا نيفا.
بالإضافة إلى ذلك تم تحييد مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفودونيتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو هناك نهاراً ما يصل إلى 70 قتيلاً وجريحاً، وثلاث عربات قتالية مصفحة وشاحنتي بيك أب.
وضرب سلاح الطيران ومدفعية الميدان الروسية مستودع ذخيرة تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نيفسكوي التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية بالإضافة إلى 64 مربض مدفعية، وكذلك تجمعات للقوى البشرية والآليات العسكرية في 143 منطقة.
ودمرت القوات الروسية في منطقة أوكرانكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية محطتي رادار ملحقتين بأنظمة الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات من طراز إس-300، بالإضافة لرادار أمريكي الصنع من نوع تي بي كيو 36.