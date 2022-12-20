https://sputnikarabic.ae/20221220/الكنيست-الإسرائيلي-يصادق-على-قانون-بن-غفير-بالقراءة-الأولى-1071409609.html

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى

صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون باسم رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، المرشح لمنصب وزير الأمن... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:25+0000

2022-12-20T15:25+0000

2022-12-20T15:25+0000

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القانون الذي تمت الموافقة عليه باسم "بن غفير" المكلف بوزارة الأمن القومي، ويقضي بتعديل مرسوم الشرطة الإسرائيلية، بحيث تكون الشرطة وسياستها خاضعة بشكل كامل لهذا الوزير.وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه صوّت 63 عضوا في الكنيست من أصل 120 لصالح القانون، فيما عارضه 53 عضو كنيست، وأن البرلمان الإسرائيلي سيقوم بقرائتين آخرتين للقانون نفسه من أجل إقراره، وهو القانون الذي يمنح إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة.ويشار إلى أن وزارة الأمن القومي الإسرائيلي قد تم تكليف إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" بها من قبل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، وهي ما كان تُعرف من قبل بوزارة الأمن الداخلي، إلا أن عضو الكنيست المتطرف، بن غفير، أرادها بصلاحيات واسعة على الشرطة وذلك على قوات "حرس الحدود" الشرطية العاملة بالضفة الغربية والقدس.ومن جانبه، أكد إيتمار بن غفير للصحيفة نفسها أن هذا القانون هو "نعمة للديمقراطية".وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة"

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إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن