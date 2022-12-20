https://sputnikarabic.ae/20221220/المخابرات-العراقية-تحبط-محاولة-تهريب-100-قطعة-أثرية-1071423943.html
المخابرات العراقية تحبط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية
المخابرات العراقية تحبط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية
نجحت الأجهزة الأمنية العراقية في إحباط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية، وقامت بإلقاء القبض على المتورطين في العملية. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T20:34+0000
2022-12-20T20:34+0000
2022-12-20T20:34+0000
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أعلن ذلك جهاز المخابرات الوطنية العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.ولفت الوكالة إلى أن العملية جرت بالتعاون بين المخابرات الوطنية ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن القطع الأثرية، التي تم ضبطها ترجع إلى الحقبة العباسية.ونشر الجهاز بيان بهذا الشأن قال فيه إن قوة تابعة له نفذت هذه المهمة بالتعاون مع أفراد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 متهمين في الواقعة.يذكر أن العراق تمكن من استعادة نحو 18 ألف قطع أثرية حسبما أعلن وزيرة الخارجية فؤاد حسين، خلال أعمال "منتدى الحضارات العريقة"، مطلع الشهر الجاري.كما شهد العام الماضي استعادة آلاف القطع الأثرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كان قد تم سرقتها قبل وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20221207/برلماني-عراقي-يطالب-واشنطن-ولندن-بإعادة-الآثار-المسروقة-1070952370.html
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منوعات, مجتمع, العراق, أخبار العراق اليوم
منوعات, مجتمع, العراق, أخبار العراق اليوم
المخابرات العراقية تحبط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية
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نجحت الأجهزة الأمنية العراقية في إحباط محاولة تهريب 100 قطعة أثرية، وقامت بإلقاء القبض على المتورطين في العملية.
أعلن ذلك جهاز المخابرات الوطنية العراقية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.
ولفت الوكالة إلى أن العملية جرت بالتعاون بين المخابرات الوطنية ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن القطع الأثرية
، التي تم ضبطها ترجع إلى الحقبة العباسية.
ونشر الجهاز بيان بهذا الشأن قال فيه إن قوة تابعة له نفذت هذه المهمة بالتعاون مع أفراد وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 5 متهمين في الواقعة.
يذكر أن العراق تمكن من استعادة نحو 18 ألف قطع أثرية حسبما أعلن وزيرة الخارجية فؤاد حسين، خلال أعمال "منتدى الحضارات العريقة"، مطلع الشهر الجاري.
كما شهد العام الماضي استعادة آلاف القطع الأثرية
من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كان قد تم سرقتها قبل وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.