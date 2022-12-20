https://sputnikarabic.ae/20221220/النووي-السلمي-في-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1071390539.html
النووي السلمي في الشرقين الأدنى والأوسط
النووي السلمي في الشرقين الأدنى والأوسط
تعرف من خلال الرسم البياني الذي يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي تستورد المنتجات اللازمة للصناعة النووية، واتفاقيات مع روسيا... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:48+0000
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النووي السلمي في الشرقين الأدنى والأوسط
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تعرف من خلال الرسم البياني الذي يقدمه لكم فريق عمل "سبوتنيك" على دول الشرقين الأدنى والأوسط التي تستورد المنتجات اللازمة للصناعة النووية، واتفاقيات مع روسيا لإنشاء محطات للطاقة الكهربائية فيها، ومشاريع الدول العربية فيما يخص الملف النووي بشكل عام.